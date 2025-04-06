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警車值勤中遭擊落！台中女辯「視線被擋到」：不確定警笛聲在哪

記者許權毅／台中報導

台中市第四警分局南屯所昨（5）日20時許接獲一起糾紛報案，由一名蔡姓員警前往處理，不料鳴笛通過一處路口時，遭未禮讓的一台轎車擦撞，所幸雙方都沒受傷，陳女稱視線被左轉車遮蔽，不確定鳴笛聲從哪邊來，但未避讓緊急任務警備車，將被開罰單。

▲警車任務途中遭擊落！台中女「視線被左轉車擋到」不確定警笛聲在哪。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一輛警車昨晚鳴笛出任務，結果一名陳女駕車未禮讓撞上。（圖／記者許權毅翻攝）

事發地點在南屯區文心南七路與文心南路口，當時駕駛警車的陳員有鳴笛闖紅燈通過路口，其餘車輛均減速讓行，惟陳女的車輛，疑似視線遭左轉待轉車遮蔽住視線，因此分不清楚警車從何而來，進而發生碰撞，撞落警車之保險桿。

▲警車任務途中遭擊落！台中女「視線被左轉車擋到」不確定警笛聲在哪。（圖／記者許權毅翻攝）

▲陳女供稱，是因為視線遭左轉車遮蔽，才搞不清楚鳴笛聲從哪來。（圖／記者許權毅翻攝）

第四警分局說，蔡員全程開啟警示燈及警鳴器執勤，依規可不受號誌限制，沿文心南七路行駛，行經該路口時，也有減速、注意車前狀況等，詳細肇事責任已經調閱路口監視器釐清。

警方表示，警備車輛在執行任務時，需爭取分秒時間到達事故或案件現場，駕駛人若未依規避讓，或者妨礙其通行，依道路交通管理處罰條例第45條規定，可處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照；若因此致人死傷者，處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

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