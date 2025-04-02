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緬甸強震破3000人亡　軍政府宣布停火助災後重建

▲▼緬甸芮氏規模8.2地震，第二大城曼德勒（Mandalay，瓦城）災情。（圖／路透）

▲曼德勒靠近震央，災情慘重。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸軍政府在上週強震重創全國後，罕見宣布自4月2日起至4月22日，對武裝反對勢力實施臨時停火，盼集中力量救災與重建。國營媒體MRTV週三（2日）報導，此舉旨在加速復原進度並維持穩定。軍方領袖Min Aung Hlaing週四將赴泰國曼谷參加ASEAN東南亞領導人會議，向各國說明災後計畫，尋求支援。

這場強震於上週五（28日）襲擊緬甸，根據最新統計，已造成3003人死亡、超過4500人受傷，曼德勒（Mandalay）和首都奈比多（Naypyidaw）災情最重，建築倒塌、數千人流離失所。偏遠地區災情也逐漸浮現，獨立媒體Democratic Voice of Burma報導，曼德勒北方65公里的辛谷（Singu）鄉鎮有27名金礦工因礦坑塌方喪生。全國多地斷電、斷網，道路不通，救援面臨挑戰。

國際社會連日施壓，聯合國與人權組織呼籲內戰各方停火救災，部分武裝團體已率先停戰協助災民。軍方此次回應被視為轉機，自2021年推翻民選政府以來，衝突未曾停歇。然而，軍方坦承曾對紅十字會車隊鳴槍警告，稱其未通報進入戰區，引發質疑。災後初期，居民更指控軍方空襲未停、阻撓救援，救災誠意備受關注。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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