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台灣被美課徵32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普宣布對全球多國課徵對等關稅，台灣被課徵32％關稅。日本資深媒體人矢板明夫認為，川普在發表關稅名單的時候把台灣當作一個國家（country），憑這一點就值得鼓掌，不過，面對美國這次增加關稅的政策，台灣還是有3件事情可以做，包含降低關稅促進美國產品進口到台灣、多從美國進口能源商品、加速傳統產業向高科技產業的轉型。

▲▼ 川普。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，並實施對等關稅政策。（圖／路透）

矢板明夫4日在臉書發文表示，台灣被增加32％關稅，無疑會對經濟發展帶來壓力，現在應該做的事情是在新的遊戲規則中尋找因應策略，例如正視有利因素，台灣最具競爭力的產業「半導體」暫時沒有受到關稅影響，即使以後有追加，考慮到台灣不存在強而有力的競爭對手，受到的打擊應該也是有限的。

此外，矢板明夫指出，美國這次增加關稅是基於統一計算方式，非川普個人主觀決定，這能讓台灣清晰識別當前的挑戰，所以他認為台灣還有以下3件事情可以做：

1、降低關稅，促進美國產品進口到台灣。例如汽車，台灣的國產車並不強，大部分台灣人還是喜歡開外國車，但是高關稅會導致汽車價格提高，吃虧的還是台灣消費者。

2、多從美國進口一些商品，尤其是能源。考慮到台灣每年都要進口很多石油和天然氣，不如從美國多買一點，減少貿易順差，再和美國談判，爭取把關稅降下來。

3、加速傳統產業向高科技產業的轉型。傳統產業即使沒有被加徵關稅，仍可能會被中國、東南亞和印度淘汰，不如透過這個機會由政府加大補助，幫助傳產早日轉型，提升台灣整體競爭力。

最後，矢板明夫表示，川普在發表關稅名單的時候把台灣當作一個國家（country），憑這一點就值得鼓掌，他覺得川普這次的行動主要是針對中國，中國被加徵關稅之後經濟狀況將更雪上加霜，「美中貿易大戰2.0就要開打了。只有堅定站在美國這一邊，台灣才有出路。」

▼川普宣布對各國的對等關稅稅率表。（表／記者陳宛貞製）

▲▼ 川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

在川普總統推動的全球貿易政策中，台灣被增加了32%的關稅，這無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。 首先，可以正視一些有利的因素。台灣最具競爭力的產業——半導體...

矢板明夫俱樂部發佈於 2025年4月4日 星期五
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