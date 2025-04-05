　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

▲NIKE 。（圖／路透）

▲外媒引述業界人推估，NIKE經典鞋款Air Jordan 1 High，其售價恐因關稅影響調升10% 。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

美國總統川普大刀一揮，「對等關稅」重拳震撼全球，東南亞國家成為重災區，其中越南遭課徵 46% 的關稅。此舉對以越南為主要製造基地的 Nike 造成直接衝擊，恐將導致旗下熱門球鞋價格全面上漲。

根據紐約郵報（The New York Post）報導，Nike 約有一半鞋款來自越南工廠，而這項新關稅預計將於 4 月 9 日起正式生效。業界消息人士指出，深受潮流族群喜愛的 Air Jordan 1 High，其售價可能調升 10%，從原本的180 美元（約新台幣 5,760 元）提高至 198 美元（約新台幣 6,336 元），每雙漲幅約為 18 美元。

▲NIKE AIR FORCE 。（圖／翻攝自購物網站）

▲關稅增加恐將造成Nike 旗下熱門球鞋價格全面上漲。（圖／翻攝自購物網站）

不僅如此，根據鞋類指標媒體Footwear News報導，Nike 其他熱門鞋款如 Air Force 1 等，也可能出現 15 至 35 美元不等的漲價幅度。

成本暴增　粗估一個貨櫃多出220萬台幣

紐約郵報引述一位業界消息人士指出，一雙定價為 115 美元的 Nike 鞋款（如經典暢銷鞋款 Air Force 1），其海外工廠的製造成本（FOB 價格）僅約 18 美元。若加上對越南課徵的 46% 關稅，每雙鞋的總成本將增加 8.28 美元。以一個貨櫃可容納 8,000 雙鞋來計算，所增加的整體成本將相當可觀。

不過，許多業界人士認為 Nike 可能會透過與工廠重新議價來降低生產成本；同時，隨著美國與其他國家的協商進行，關稅政策未來仍有可能出現調整。目前 Nike 對於潛在價格調漲尚未做出正式回應。

值得注意的是，負責生產 Nike 大部分球鞋的，正是寶成、豐泰等幾家台灣企業在越南設立的工廠，這波關稅衝擊恐對台商製鞋產業帶來不小影響，也引發產業界高度關注。

▲▼全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲各大台資製鞋集團在全球性的佈局多集中在東南亞國家。（圖／路透社）

50% 鞋款生產來自越南、Nike恐面臨兩難

此外，根據經濟時報（The Economic Times）日前報導，Nike 在其 2024 財年年報中指出，公司有 50% 的球鞋與 28% 的服飾產品來自越南，顯示其對越南供應鏈的高度依賴。一旦關稅確定實施，Nike 恐面臨自行吸收成本或調漲零售價格的兩難。然而，Nike 近期正進行降價促銷以清理庫存，若再進一步漲價，恐將影響消費者購買意願，加劇目前已顯疲弱的銷售表現。

Nike 的主要競爭對手 Adidas，雖然對越南的依賴程度略低，但其 39% 的鞋款與 18% 的服飾產品也來自越南，同樣無法倖免於這波供應鏈與成本衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷調查

越共總書記通話川普！若達成新協議　越南願「對美關稅」降到0

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

快訊／關稅大刀引爆全球股災　川普宣布：我的政策永遠不會改變

澳洲島嶼「對美零出口」也被課關稅　衛報：貿易資料錯誤

飛機上偷抽菸！空姐廁所「找到菸蒂」出動警　全機旅客慘被卡機上

美國45萬網紅不孕求子「拚2年才懷孕」！　分娩併發症猝逝

又有台灣男子在柬埔寨被抓　查獲3.95公斤毒品

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷調查

越共總書記通話川普！若達成新協議　越南願「對美關稅」降到0

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

快訊／關稅大刀引爆全球股災　川普宣布：我的政策永遠不會改變

澳洲島嶼「對美零出口」也被課關稅　衛報：貿易資料錯誤

飛機上偷抽菸！空姐廁所「找到菸蒂」出動警　全機旅客慘被卡機上

美國45萬網紅不孕求子「拚2年才懷孕」！　分娩併發症猝逝

又有台灣男子在柬埔寨被抓　查獲3.95公斤毒品

載客到圓山大飯店「停車11分鐘被收300元」　司機怒PO發票開譙

三重串烤店爆一氧化碳中毒！　6大1小送醫…業者發聲：第一次遇到

快訊／川普關稅連2天血洗美股！道瓊狂瀉1852點　台積電ADR大跌7％

聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

為了一扇門…2住戶打官司互撕5年　老翁控：裝八卦鏡害我得癌症

大甲媽祖剛起駕就開打　阿志頭+9嗆「輸贏」用安全帽打後腦勺

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷調查

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

越共總書記通話川普！若達成新協議　越南願「對美關稅」降到0

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

國際熱門新聞

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

北韓大學生酸「援俄士兵死一堆人」遭流放！

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

川普關稅大刀　4大類用品恐變貴

她不孕求子「拚2年懷孕」！分娩併發症猝逝

中國報復　美企杜邦遭反壟斷調查

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

台灣人在柬埔寨被抓　落網照曝光

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

更多熱門

相關新聞

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）4日公開表示，這波關稅措施超乎預期，增加了失業率攀升的風險，可能導致通膨持續升高、經濟成長放緩。對此，川普在旗下社群媒體上呼籲鮑爾「現在是降息最佳時機」，「別再搞政治了！」

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

關鍵字：

美國越南川普Nike關稅adidas

讀者迴響

熱門新聞

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

綠博小火車撞人　她目擊嚇傻：全程都沒煞車

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面