「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

▲外媒引述業界人推估，NIKE經典鞋款Air Jordan 1 High，其售價恐因關稅影響調升10% 。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

美國總統川普大刀一揮，「對等關稅」重拳震撼全球，東南亞國家成為重災區，其中越南遭課徵 46% 的關稅。此舉對以越南為主要製造基地的 Nike 造成直接衝擊，恐將導致旗下熱門球鞋價格全面上漲。

根據紐約郵報（The New York Post）報導，Nike 約有一半鞋款來自越南工廠，而這項新關稅預計將於 4 月 9 日起正式生效。業界消息人士指出，深受潮流族群喜愛的 Air Jordan 1 High，其售價可能調升 10%，從原本的180 美元（約新台幣 5,760 元）提高至 198 美元（約新台幣 6,336 元），每雙漲幅約為 18 美元。

▲關稅增加恐將造成Nike 旗下熱門球鞋價格全面上漲。（圖／翻攝自購物網站）

不僅如此，根據鞋類指標媒體Footwear News報導，Nike 其他熱門鞋款如 Air Force 1 等，也可能出現 15 至 35 美元不等的漲價幅度。

成本暴增 粗估一個貨櫃多出220萬台幣

紐約郵報引述一位業界消息人士指出，一雙定價為 115 美元的 Nike 鞋款（如經典暢銷鞋款 Air Force 1），其海外工廠的製造成本（FOB 價格）僅約 18 美元。若加上對越南課徵的 46% 關稅，每雙鞋的總成本將增加 8.28 美元。以一個貨櫃可容納 8,000 雙鞋來計算，所增加的整體成本將相當可觀。

不過，許多業界人士認為 Nike 可能會透過與工廠重新議價來降低生產成本；同時，隨著美國與其他國家的協商進行，關稅政策未來仍有可能出現調整。目前 Nike 對於潛在價格調漲尚未做出正式回應。

值得注意的是，負責生產 Nike 大部分球鞋的，正是寶成、豐泰等幾家台灣企業在越南設立的工廠，這波關稅衝擊恐對台商製鞋產業帶來不小影響，也引發產業界高度關注。

▲各大台資製鞋集團在全球性的佈局多集中在東南亞國家。（圖／路透社）

50% 鞋款生產來自越南、Nike恐面臨兩難

此外，根據經濟時報（The Economic Times）日前報導，Nike 在其 2024 財年年報中指出，公司有 50% 的球鞋與 28% 的服飾產品來自越南，顯示其對越南供應鏈的高度依賴。一旦關稅確定實施，Nike 恐面臨自行吸收成本或調漲零售價格的兩難。然而，Nike 近期正進行降價促銷以清理庫存，若再進一步漲價，恐將影響消費者購買意願，加劇目前已顯疲弱的銷售表現。

Nike 的主要競爭對手 Adidas，雖然對越南的依賴程度略低，但其 39% 的鞋款與 18% 的服飾產品也來自越南，同樣無法倖免於這波供應鏈與成本衝擊。