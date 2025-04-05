國道今北上超塞「14處路段最雷」　國5恐塞到半夜連堵15小時

▲清明連假第三天將湧現大量北返車潮。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)是清明連假第3天，北返收假車流將湧現，國道預料有14大易塞路段，其中國5北上路段將自上午9點就會出現車潮，可能塞到午夜才能紓解，恐連塞15小時，行車時間為平常的7倍。

清明節連續假期今天(5日)邁入第3日，預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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高公局預判今日國道將有14大易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，

其中國5自上午9點過後就會出現北上車潮，預估可能塞到午夜12時後才會紓解，北上路段恐連續回堵15小時，宜蘭到坪林行車時間為平常的7倍。西部國道北上車潮從中午後陸續出現，且會一路塞到深夜到午夜。

高公局建議，北向用路人，南部地區可提早上午9時前就出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人則建議於上午9時前出發。

▲清明連假第3天國道管制措施。（圖／高公局提供）

今日國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。