大甲媽進香車隊夜店風炸街！鋼管女郎高衩秀大長腿　香客都停下了

記者白珈陽／台中報導

2025年大甲媽遶境活動將於今（4日）晚間10時45分起駕，大量信徒從白天陸續湧入，藍、白政治人物也在下午分別前往鎮瀾宮參拜。隨著夜幕降臨，攤販市集燈光倍顯明亮，更有進香車隊發揮創意，出動噴火裝置、「痛車（車輛彩繪卡通圖案）」、鋼管女郎，以及改裝喇叭大放夜店歌曲炸街，讓香客目不轉睛、頻拿手機紀錄，相當熱鬧，整個大甲市區宛若不夜城。

▲身材火辣的鋼管女郎，穿上高衩禮服秀出大長腿，站在車頂載歌載舞。（圖／記者白珈陽攝）



▲今晚大甲媽起轎，市區燈火通明宛若不夜城。（圖／記者陳煥成攝）



鎮瀾宮今晚將展開為期9天8夜的媽祖遶境活動，白天開始周邊道路就被信眾擠得水泄不通；鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，預估晚上應該會突破60萬人信徒走過大甲溪橋，屆時可以看到百萬煙火，大家一起恭送大甲媽。

接近傍晚，出現一組進香車隊遊街，吸引香客目光，身材火辣的鋼管女郎，穿上高衩禮服秀出大長腿，站在車頂載歌載舞；車輛經過改裝，將喇叭設置後車箱，播放震耳欲聾的夜店風格舞曲；車身彩繪上七龍珠、史迪奇、怪博士與機器娃娃等動漫圖案，不論男女老少，都紛紛停下逛街腳步，拿起手機瘋狂拍照。

▲進香車隊彩繪七龍珠、史迪奇、怪博士與機器娃娃等動漫圖案。（圖／記者白珈陽攝）



「不愛洗澡音壓鋼管團」李姓團長「黑棗」受訪表示，他們在地經營十餘年，今天為了讓廟會更熱鬧、也為傳承神明文化，籌備了2個多禮拜，出動9輛改裝車遊行，不僅車身畫上各種卡通圖案，改音樂、修音也通通自己來。

▲「不愛洗澡音壓鋼管團」李姓團長「黑棗」。（圖／記者白珈陽攝）



大甲媽將於今晚10時45分起駕，預計由台中市長盧秀燕與鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、楊瓊瓔等人扶轎。