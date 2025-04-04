　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「羽」你一起　雲林縣警局兒童節揮板反詐騙

▲雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣四月迎來「打詐行動月」，全面啟動打詐及識詐相關工作，昨（3）日雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，由局長李建民親自主持，提倡青少年學生正當體育活動、推展羽球運動風氣，併提醒家長及學生認識詐騙等相關犯罪預防知識。

警察局局長李建民會中向家長及學童報告「打詐儀錶板」、「分析本縣詐欺現況」、「各類詐騙手法」及「打詐新四法」等相關資訊，並分享警政署規劃實施「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」。

除了羽球比賽，警察局亦舉辦第二屆雲林三好兒童作文比賽，以如何防止詐騙為題目鼓勵學童踴躍投稿，冠軍可獲得獎學金5000元、iPad第10代一台及獎狀一幀，期許雲林縣所有國小同學成為允文允武的三好學子。昨日羽球比賽進入前四強之球隊，分別為僑真國小A隊、僑真國小B隊、文昌國小A隊、文昌國小B隊，將於警察節舉辦準決賽及決賽並進行頒獎表揚。

警察局長李建民表示，為呼應行政院頒訂「新世代打詐策略行動綱領2.0」，雲林縣政府除了警察局外，整合各局處組成防詐宣導團「打詐雲林隊」，針對所業管業務範圍內，全力推動防詐，教導民眾認識詐騙手法，深入各行各業，分齡分層分眾宣導，全面提升鄉親防詐免疫力，縣長張麗善亦親自錄製3款防詐語音廣播，提醒民眾假投資、假網購、假買家騙賣家等詐騙手法猖獗。

民眾可善用「165打詐儀錶板」與165專線查詢，並呼籲鄉親，身分證、健保卡、提款卡、存簿，千萬不要隨便交給他人，以免淪為人頭帳戶被詐團所利用！另縣府同步推動多元化反詐行動，包括媽祖遶境宣導、打詐專案、社區座談、防詐作文比賽、防詐布條宣導及張貼反詐海報等，期望舖天蓋地的努力，讓防詐成為全民習慣，達到「零受騙、零財損」的終極目標。

▲雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國關稅戰！陸恐祭免運　他曝「台1產業」基本上宣判死刑
32%、25%關稅產業有這些　行政院：全力對美談判
App下載榜首竟是「盜版GPT」　一堆港人付費才發現
快訊／16:54規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級
最高推演到35%！　政院揭「25%+N」推估範圍
川普很快「要對藥品課關稅」　專家憂：恐發生缺藥潮
「川普關稅重災區」有這些！　行政院：全力擴大產業支持

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山觀高山屋試營運開放使用　玉管處盼開放山林兼顧生態

德國女台東騎單車自摔受傷爆哭　帥警暖心協助

桃園新屋葉五美公祠清明掃墓湧8千子孫　驚人畫面曝

初來國小、新武分校聯手創作　勇奪信誼兒童動畫獎

「羽」你一起　雲林縣警局兒童節揮板反詐騙

西螺太平媽祖賜名　建商曝神跡：夫婦未見設計圖就下訂

台南市白河區三民路民宅火警　幸無人傷亡

春日走讀遊山上　台南水道博物館集章樂趣賞人文

清明防火總動員　南消七大隊駐點警戒護安全

清明防火不鬆懈　南消七大偕防宣志工居家宣導「4不1要」

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

玉山觀高山屋試營運開放使用　玉管處盼開放山林兼顧生態

德國女台東騎單車自摔受傷爆哭　帥警暖心協助

桃園新屋葉五美公祠清明掃墓湧8千子孫　驚人畫面曝

初來國小、新武分校聯手創作　勇奪信誼兒童動畫獎

「羽」你一起　雲林縣警局兒童節揮板反詐騙

西螺太平媽祖賜名　建商曝神跡：夫婦未見設計圖就下訂

台南市白河區三民路民宅火警　幸無人傷亡

春日走讀遊山上　台南水道博物館集章樂趣賞人文

清明防火總動員　南消七大隊駐點警戒護安全

清明防火不鬆懈　南消七大偕防宣志工居家宣導「4不1要」

婁峻碩、焦凡凡沖繩婚禮結束1個月　宣布「愛的結晶製作中」：看了都會笑

澳洲島嶼「對美零出口」也被課關稅　衛報：貿易資料錯誤

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

胡宇威擔心瓦斯氣爆　蔡凡熙認「沒天分」雨中爭吵

玉山觀高山屋試營運開放使用　玉管處盼開放山林兼顧生態

飛機上偷抽菸！空姐廁所「找到菸蒂」出動警　全機旅客慘被卡機上

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

貝克漢兒子爆「愛上同一個女人」鬧不和！　慶祝50大壽長子怒缺席

才剛結婚「老公態度大轉」婆婆也不演了　一票勸逃：真的很多這樣

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

地方熱門新聞

新北10區公所獲特優　侯友宜讚「最強後盾」

新北「最速男」林口區長廖武輝轉任觀旅局

嘉義湖仔內公園成「城市森林露營」新景點!

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

雲林社區劇場偶頭工藝成亮點　打造戲劇盛宴

台南德記洋行常設展盛大開幕文化局推「巷仔Niau」限量小禮

7歲女童玩沙！　家長找不到人急報案

金門蔡氏宗親清明祭祖　傳承百年傳統

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

台南藝文景點人潮湧現「巷仔Niau」再掀收藏熱潮

清明防火不鬆懈南消七大偕防宣志工居家宣導

南消第三大隊七股分隊清明防火宣導與市長守護大台南

清明防火總動員南消七大隊駐點警戒護安全

更多熱門

相關新聞

戴資穎沒參賽　台北公開賽名單出爐

戴資穎沒參賽　台北公開賽名單出爐

BWF超級300系列台北羽球公開賽將於5月6日至11日，在台北小巨蛋正式開打，此次報名參賽球員名單已經正式出爐，地主台灣選手將由一哥「小天」周天成領軍，包括「左手重砲」林俊易等好手都將參賽。女單方面，台灣天后戴資穎並未參賽，至於外籍選手名單包括前球王安賽龍以及日本名將奧原希望都將參賽。

鳴笛啟航再現光芒2025年台南青少年探索班開訓

鳴笛啟航再現光芒2025年台南青少年探索班開訓

防詐百斬總動員全民正義檢舉車手獎5萬

防詐百斬總動員全民正義檢舉車手獎5萬

假「高雄市社會局」連郝龍斌也騙

假「高雄市社會局」連郝龍斌也騙

阻「地面師」使詐　東港警曝5祕訣

阻「地面師」使詐　東港警曝5祕訣

關鍵字：

防詐雲林縣警察局羽球青少年

讀者迴響

熱門新聞

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

葉欣眉坦承直腸罹類癌病榻照曝光發炎住五天四夜

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

六福村未成年受困　運將還原現場

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

App下載榜首竟是「盜版GPT」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

今年清明節在4月4日！天文館曝原因

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面