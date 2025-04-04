「羽」你一起　雲林縣警局兒童節揮板反詐騙

▲雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣四月迎來「打詐行動月」，全面啟動打詐及識詐相關工作，昨（3）日雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，由局長李建民親自主持，提倡青少年學生正當體育活動、推展羽球運動風氣，併提醒家長及學生認識詐騙等相關犯罪預防知識。

警察局局長李建民會中向家長及學童報告「打詐儀錶板」、「分析本縣詐欺現況」、「各類詐騙手法」及「打詐新四法」等相關資訊，並分享警政署規劃實施「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」。

除了羽球比賽，警察局亦舉辦第二屆雲林三好兒童作文比賽，以如何防止詐騙為題目鼓勵學童踴躍投稿，冠軍可獲得獎學金5000元、iPad第10代一台及獎狀一幀，期許雲林縣所有國小同學成為允文允武的三好學子。昨日羽球比賽進入前四強之球隊，分別為僑真國小A隊、僑真國小B隊、文昌國小A隊、文昌國小B隊，將於警察節舉辦準決賽及決賽並進行頒獎表揚。



警察局長李建民表示，為呼應行政院頒訂「新世代打詐策略行動綱領2.0」，雲林縣政府除了警察局外，整合各局處組成防詐宣導團「打詐雲林隊」，針對所業管業務範圍內，全力推動防詐，教導民眾認識詐騙手法，深入各行各業，分齡分層分眾宣導，全面提升鄉親防詐免疫力，縣長張麗善亦親自錄製3款防詐語音廣播，提醒民眾假投資、假網購、假買家騙賣家等詐騙手法猖獗。

民眾可善用「165打詐儀錶板」與165專線查詢，並呼籲鄉親，身分證、健保卡、提款卡、存簿，千萬不要隨便交給他人，以免淪為人頭帳戶被詐團所利用！另縣府同步推動多元化反詐行動，包括媽祖遶境宣導、打詐專案、社區座談、防詐作文比賽、防詐布條宣導及張貼反詐海報等，期望舖天蓋地的努力，讓防詐成為全民習慣，達到「零受騙、零財損」的終極目標。

▲雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽。（圖／記者游瓊華翻攝）