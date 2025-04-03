桃園3歲女童「張開雙手阻擋」遭背刺　母曝真相：想保護飲料店阿姨

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桃園3歲女童「張開雙手阻擋」遭背刺　母還原真相：想保護飲料店阿姨

記者董美琪／綜合報導

桃園市桃園區今（3）日上午一名44歲的廖姓女子疑似情緒不穩，先與飲料店員工發生爭執，竟開始持折疊刀攻擊，導致隔壁美容店內一名3歲女童背部受傷，所幸送醫治療後無大礙。警方獲報後，迅速逮捕了精神狀況不佳的廖女，訊後由於女子情緒不穩，已留置於桃園療養院啟動強制住院治療，將釐清動機並移送檢方偵辦。

當時女童的母親呂姓女子正帶著女兒準備開店，突然聽到隔壁飲料店傳來爭吵聲和物品掉落的聲音，上前查看欲勸阻，但廖女突持摺疊刀作勢要刺向店員，店員嚇倒在地。

呂女表示，女兒看到飲料店員工被攻擊，童言童語說「阿姨被罵了」，之後走出來展開雙手疑似想保護對方，不料卻遭廖女刺傷。

女童媽媽受訪強調，女兒站在騎樓前伸手是想保護人，卻因此受傷背部縫了好幾針，還好隨身衣服穿得夠厚，僅是皮肉傷，未傷及內臟。媽媽表示將對廖女提告。

▲桃園市桃園區龍安街一家飲料店，今天上午發生44歲廖姓女子持摺疊刀向3歲女童後背猛劃1刀受傷送醫，圖為監視畫面下行兇過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲廖姓女子持摺疊刀向3歲女童後背猛劃1刀受傷送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，報案後立即趕赴現場，並將受傷女童送醫治療，所幸無生命危險。警方在案發地點附近展開搜索，成功逮捕了廖姓女子，正在調查事件的詳細經過，將人依法移送桃園地檢署偵辦。

▼廖姓女子持摺疊刀刺傷3歲女童後逃逸，桃園警方拘捕並起出做案用兇刀。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區廖姓女子持摺疊刀刺傷3歲女童後逃逸，桃園警方拘捕並欲搜奇隨身包包起出做案用兇刀。（照／記者沈繼昌翻攝）

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