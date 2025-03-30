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「台中巧虎」開應召站！招11外籍女賣淫一次1500　狠剝皮抽800

▲台中一名綽號「巧虎」的不明人士經營應召站，旗下雞頭被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

一名張男與林女替一名不詳姓名、綽號「巧虎」的不明人士經營應召站，躲在台中市一處分租套房內，招攬11名外籍女子在內賣淫，每次15分鐘收取1500元，女子可分得700元，其餘800元歸巧虎，雞頭林女每月領4萬元薪資，張男辯稱還沒領過薪水，被依圖利容留性交罪，各判9月、1年徒刑，可易科罰金。

檢警查，張男（42歲，仍在假釋期間）、林女（41歲）去年3月向一名黃男承租中區一棟房屋一樓、地下一樓，5月起再轉租給幕後人「巧虎」，提供巧虎容留鍾女等11名外籍女子，讓不特定男客前往進行全套性交易，每次15分鐘收取1500元，女子分得700元，800元歸巧虎所有。

張男林女加入替巧虎打理應召站，負責準備保險套、紙巾、把掃以及把風工作。警方在10月持搜索票上門查緝，當場將人逮捕，並抓到3組男客女子正在性交易，其餘8人在外頭站壁攬客，依法送辦。

林女每月可領取4萬元薪資，直至被警方查緝為止，犯罪所得為16萬元，張男則辯稱，工作未滿1年，未領到報酬，抽成款項由女子自行放置屋外架子，從沒人看過巧虎本人。

台中地院審酌，張男坦承犯行、林女否認犯行，2人與「巧虎」均為本案共同正犯，多次容留女子與人性交易，各別以11罪論處，分別判處張男9月、林女1年有期同型，均可易科罰金，一日一千折算。

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