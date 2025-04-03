清明連假首日車潮湧現　省道這14路段最易壅塞

▲清明連假首日已有部分省道路段壅塞。（圖／記者游芳男翻攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是清明節連假首日，返鄉及出遊車潮將湧現，交通部公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，今天包括銜接國道快速公路、主要省道幹道、觀光景點聯外道路等14省道路段易壅塞，建議民眾提前確認道路資訊，或多利用公共運輸前往。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線板橋至中和路段、台65線土城銜接國3路段及新莊銜接國1路段、台2線紅樹林至淡水竹圍路段、中部台61線大安路段、台74線成功至快官西向路段、台74線潭子至潭子系統東向路段、台74線霧峰至大里二西向路段、南部台86線關廟東向路段、台88線大寮至五甲系統西向路段。

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國道客運部分，公路局指出，昨天西部國道客運共計行駛7,086班次，疏運14萬0770人，疏運人數較去年同期減少3%；東部國道客運路線共計行駛1,731班次，疏運3萬3,619人，疏運人數較去年同期增加4%。

公路局指出，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道，中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道，南部台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段；主要省道幹道，如台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段；觀光景點聯外道路，如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊；此外，公路局已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備。