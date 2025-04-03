陸逮捕3名菲律賓間諜　播岀懺悔自白

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》3日報導，大陸國安機關偵破一起菲律賓間諜案，逮捕了3名菲律賓間諜，並摧毀了菲律賓情報機關在大陸布建的情報網。

大陸國安機關表示，最開始他們發現，一名外籍人員曾多次在軍事設施周邊活動，形跡十分可疑，「我們在鎖定他的身份後，迅速將他納入工作視線，密切關注他的動向。在他抵近我軍事設施，實施間諜竊密活動時，我們把握戰機，當場將其抓獲。」

▼陸逮捕3名菲律賓間諜。（圖／翻攝央視）



大陸國安機關提到，他們抓獲的外籍人員名叫大衛斯皮內斯，菲律賓籍，長期在大陸工作生活，「一次，大衛在回到菲律賓時，一個自稱來自菲律賓軍事情報機關的人員找到了他。」

大衛在報導中提到，他假期回菲律賓的時候，里奇赫雷拉等人約他見面，說是菲律賓情報部門工作人員，希望他能利用在大陸的機會，協助蒐集一些軍事力量部署情況，同時每個月會提供金錢獎勵。

報導指出，大衛口中的赫雷拉，是菲律賓軍事情報機關制內間諜。在赫雷拉的拉攏下，大衛加入了間諜組織，並接受了專業的間諜培訓，多次前往大陸軍事設施周邊活動，對大陸軍事設施實施抵近觀測竊拍，並多方蒐集敏感訊息。

大陸國安機關指出，赫雷拉從2021年開始招募，除了大衛，先後還發展了其他兩名菲籍在華人員阿爾伯特和娜塔莉，指揮兩人在大陸進行間諜竊密活動。

大陸國安機關提到，大衛等人拍攝並留存了大量涉軍涉密影像資料，並長期提供給菲律賓間諜情報機關人員赫雷拉，對國家安全和利益造成嚴重危害，「在華菲籍人員本是促進中菲友好的重要橋梁，但卻被菲律賓間諜情報機關發展利用，化『友誼之橋』為『間諜溫床』。」

阿爾伯特與娜塔莉目前也已經被捕，阿爾伯特在報導中說，「我意識到我做了危害中國國家安全的事。中國政府和人民對我很好，如果有和我境遇一樣的人，我會勸他們向中國政府有關部門自首。」

娜塔莉也說，「為他們工作，我發自內心地，為我的所作所為感到後悔，我不應該為他們工作。」