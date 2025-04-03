　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道今最塞「防10地雷路段」　國5南下恐連堵12小時

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲清明連假首日為最塞的一天。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)是清明連假首日，也是最塞的一天，交通量超越今年春節初一，國道有10大易塞路段，天未亮就會有南下車流湧現，其中國5凌晨4點後就有南下車潮，下午4點後才會紓解，南港系統到頭城南下路段恐連塞12小時。高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發。

清明連假今(3日)起登場，預估今天將出現大量返鄉和出遊車潮，國道雙向交通量為124百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於今天天氣轉晴，除返鄉掃墓車潮外，上午也可能出現大量出遊車潮，高公局預判，今國道將有10大易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

國道疏導今天措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載，單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲提抗告　陳智菡曝律師新證據
Switch 2 日本價格公開！
營養師點名「3大健康零食」暗藏陷阱　恐害血糖爆表
張綱維「載母就醫經過漁港」遭羈押　律師：一定提抗告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道今最塞「防10地雷路段」　國5南下恐連堵12小時

氣象專家：冷，沒有假期！　今明日夜溫差大

清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」

花蓮發生規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403地震」

好市多「電子掃卡」要補拍照！　會員傻眼怨：我去消費不是上班

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／台灣東部地區02:01發生地震　台北輕微搖晃

基隆買4隻「黑武士」竟懷孕　南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現

銀行群組內「宣傳大罷免」被踢群　他酸：看來台灣沒救了

罕見清明節「180年一遇」　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

國道今最塞「防10地雷路段」　國5南下恐連堵12小時

氣象專家：冷，沒有假期！　今明日夜溫差大

清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」

花蓮發生規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403地震」

好市多「電子掃卡」要補拍照！　會員傻眼怨：我去消費不是上班

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／台灣東部地區02:01發生地震　台北輕微搖晃

基隆買4隻「黑武士」竟懷孕　南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現

銀行群組內「宣傳大罷免」被踢群　他酸：看來台灣沒救了

罕見清明節「180年一遇」　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

《華爾街》：川普律師研究第3任期可能途徑

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

載前妻到摩鐵意圖性侵　惡男瞎扯「我是要洗澡」下場關2年半

凱擘引進新技術網路大升級　中華電HiNet 30週年祭超殺優惠

人妻精神出軌健身教練輕生！綠帽夫揭身分　事主發聲駁斥

清明4天連假薪資這樣算　3大QA一次看

全訊3月營收8284萬元　累計第一季營收2.66億元、年減4.2%

國道今最塞「防10地雷路段」　國5南下恐連堵12小時

海外突發疾病理賠這三項占大宗　國外旅綜險保平安

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

瘦子開戰？頑童新歌嗆「ozi只勾二嫂」　本色音樂回應：要說的都寫在歌裡

生活熱門新聞

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

花蓮規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403」

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

18張照片看神豬變成「一幅畫」

群組內宣傳罷免　他被踢：台灣沒救了

外國妹讚台灣水果　下秒被1果實打敗

新發現！南大命名新物種：西沙深水虱

追查AI晶片走私內幕　財經網美突發「不自殺聲明」

12星座4月運勢排行出爐！第1名工作有發揮

清明要發了！　3星座、3生肖財運最旺

更多熱門

相關新聞

清明4天連假薪資這樣算　3大QA一次看

清明4天連假薪資這樣算　3大QA一次看

清明4天連假到來，加班薪水怎麼算？為何加班或是on-call卻領不到加班費？104人力銀行統整最常見3大QA，幫助職場工作者掌握個人權益。

清明連假首日「國道10大路段」易塞　國5恐連塞12小時

清明連假首日「國道10大路段」易塞　國5恐連塞12小時

清明疏運　民航局協調加派班機、放大機型

清明疏運　民航局協調加派班機、放大機型

清明連假前2天回暖「溫差10度」　周六起有雨「降雨熱區」曝

清明連假前2天回暖「溫差10度」　周六起有雨「降雨熱區」曝

首波返鄉車潮塞了　國1中壢段「紫爆」龜速10多公里

首波返鄉車潮塞了　國1中壢段「紫爆」龜速10多公里

關鍵字：

清明連假交通壅塞易塞塞車高公局

讀者迴響

熱門新聞

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

她體重狂掉竟是體內藏2條「20公分大蛔蟲」

Nintendo Switch 2 台灣價格公開

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面