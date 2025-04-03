國道今最塞「防10地雷路段」　國5南下恐連堵12小時

▲清明連假首日為最塞的一天。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)是清明連假首日，也是最塞的一天，交通量超越今年春節初一，國道有10大易塞路段，天未亮就會有南下車流湧現，其中國5凌晨4點後就有南下車潮，下午4點後才會紓解，南港系統到頭城南下路段恐連塞12小時。高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發。

清明連假今(3日)起登場，預估今天將出現大量返鄉和出遊車潮，國道雙向交通量為124百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)1.3倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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由於今天天氣轉晴，除返鄉掃墓車潮外，上午也可能出現大量出遊車潮，高公局預判，今國道將有10大易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

國道疏導今天措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載，單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。