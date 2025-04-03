川普核彈級關稅！　美國財長喊話全球：勿報復

▲美國財政部長班森特2日表示，假如採取報復行動情況就會升級。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普2日正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，對全球多國實施，包括向台灣課徵32%關稅。對此，美國財政部長班森特（Scott Bessent）向試圖對美國關稅做出回應的國家給出3字答覆，也就是「勿報復」。

福斯新聞等報導，川普宣布對美國所有進口產品徵收新的10%基準關稅（5日生效），並鎖定其他對美國貿易逆差最大的國家分別課徵較高的對等關稅（9日生效）。其中值得關注的部分，包括對中國課徵34%關稅、對歐盟徵收20%關稅、對日本徵收24%關稅、對台灣徵收32%關稅，這也讓對中國的關稅由現行20%升至54%。

川普強調，這項措施旨在終結數十年來對美國不公平的貿易行為，並鼓勵企業回流美國設廠生產。

美國財政部長班森特2日受訪時直言，「我目前給每個國家的建議就是『勿報復』，靜觀其變看看情況如何，因為假如採取報復行動情況就會升級。如果不報復，這就是最高數字了」。

班森特也說，美國關稅措施的目標是為長期經濟增長奠定基礎，「我們正在讓自己回到穩健的發展軌道上」。班森特也批評拜登政府的巨額政府開支。

只不過國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家肯·羅格夫（Ken Rogoff）形容，川普的關稅政策猶如在全球貿易體系投下一枚核彈，這種等級的稅對美國進口商品造成的影響令人難以置信，身為全球最大經濟體的美國陷入衰退的可能性升至50%。