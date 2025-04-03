　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普核彈級關稅！　美國財長喊話全球：勿報復

▲▼ 美國財政部長班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長班森特2日表示，假如採取報復行動情況就會升級。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普2日正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，對全球多國實施，包括向台灣課徵32%關稅。對此，美國財政部長班森特（Scott Bessent）向試圖對美國關稅做出回應的國家給出3字答覆，也就是「勿報復」。

福斯新聞等報導，川普宣布對美國所有進口產品徵收新的10%基準關稅（5日生效），並鎖定其他對美國貿易逆差最大的國家分別課徵較高的對等關稅（9日生效）。其中值得關注的部分，包括對中國課徵34%關稅、對歐盟徵收20%關稅、對日本徵收24%關稅、對台灣徵收32%關稅，這也讓對中國的關稅由現行20%升至54%。

川普強調，這項措施旨在終結數十年來對美國不公平的貿易行為，並鼓勵企業回流美國設廠生產。

美國財政部長班森特2日受訪時直言，「我目前給每個國家的建議就是『勿報復』，靜觀其變看看情況如何，因為假如採取報復行動情況就會升級。如果不報復，這就是最高數字了」。

班森特也說，美國關稅措施的目標是為長期經濟增長奠定基礎，「我們正在讓自己回到穩健的發展軌道上」。班森特也批評拜登政府的巨額政府開支。

只不過國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家肯·羅格夫（Ken Rogoff）形容，川普的關稅政策猶如在全球貿易體系投下一枚核彈，這種等級的稅對美國進口商品造成的影響令人難以置信，身為全球最大經濟體的美國陷入衰退的可能性升至50%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅震撼彈「影響全球185國」　退場時機曝光
快訊／民眾落軌！遭普悠瑪號撞死　鐵軌滿是屍塊
重挫中國出口！川普祭「總關稅54%」重拳　平價網購也遭殃
川普課台灣32%對等關稅！　賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆
瘦子開戰點名ozi！　Keanna 45字發聲
川普核彈級關稅　美國財長喊話全球：別報復

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美經濟緊急狀態！川普對等關稅「影響全球185國」　退場時機曝光

重挫中國出口！美國川普祭出「總關稅54%」重拳　平價網購也遭殃

川普祭關稅戰「帶美重返黃金時代」　商業圓桌組織：適得其反

川普核彈級關稅！　美國財長喊話全球：勿報復

課徵台灣32%對等關稅！川普威脅「提高在美生產」：否則會再增加

川普對等關稅衝擊！　蘋果盤後重挫逾7％

川普對等關稅清單一次看！　疑封死「中國洗產地」途徑

美關稅戰開打！各國反應一次看　歐洲協商反制政策

美國關稅將飆至世紀新高！　平均稅率高達22%

川普對台課32％對等關稅　半導體業「暫未列入」

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

美經濟緊急狀態！川普對等關稅「影響全球185國」　退場時機曝光

重挫中國出口！美國川普祭出「總關稅54%」重拳　平價網購也遭殃

川普祭關稅戰「帶美重返黃金時代」　商業圓桌組織：適得其反

川普核彈級關稅！　美國財長喊話全球：勿報復

課徵台灣32%對等關稅！川普威脅「提高在美生產」：否則會再增加

川普對等關稅衝擊！　蘋果盤後重挫逾7％

川普對等關稅清單一次看！　疑封死「中國洗產地」途徑

美關稅戰開打！各國反應一次看　歐洲協商反制政策

美國關稅將飆至世紀新高！　平均稅率高達22%

川普對台課32％對等關稅　半導體業「暫未列入」

清明連假首日陽光露臉　周末北東有雨變天時間曝

UNIQLO「連假優惠」下殺290元！多款防曬機能服降價、印花包免費送

提升防災意識　台南南化黑糖節南消二大隊宣導防火安全

川普課台32%關稅　綠委點「汽車保護稅制」：別為特定行業讓國家受害

清明節後「運勢狂飆」TOP3生肖　愛情、財運雙豐收

新興重劃區綠地規劃完善 　嘉義湖仔內成「城市森林露營」新景點

快訊／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

高球場滑倒「須休養3個月」美髮師索賠255萬　偷打18洞被抓包

示警美徵高關稅後果　許宇甄：台灣外銷產品跟日韓高度重疊

「愛在台南．武廟熱血」　祀典武廟攜手宜得家國際辦公益捐血活動

木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪

國際熱門新聞

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

川普：台灣奪走我們所有電腦和半導體　

快訊／川普關稅戰太激進　道瓊期暴跌逾1100點

川普對台課32％對等關稅　半導體業「暫未列入」

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

拳王戰死擂台　突後躺掛繩子身亡

吳忠達戰死烏克蘭　遺體疑遭動物啃食

緬軍認「鳴槍」警告　中方：車隊安全

川普對等關稅清單一次看！　疑封死「中國洗產地」途徑

更多熱門

相關新聞

川普砍大刀！對等關稅46%衝擊製造業大國　NIKE盤後重挫7％

川普砍大刀！對等關稅46%衝擊製造業大國　NIKE盤後重挫7％

美國總統川普2日宣布，針對特定國家將實施17%至49%不等的「對等關稅」，同時針對所有進口商品一律課徵10%的統一關稅，引發市場震盪。全球運動品牌龍頭NIKE盤後股價重挫7.31%，多家跨國消費品公司股價也出現下跌，反映關稅政策帶來的不確定性。

台遭美徵32%關稅　藍：都已主動送台積電了

台遭美徵32%關稅　藍：都已主動送台積電了

川普對台徵32%關稅　蘇俊賓：還要搞罷免？

川普對台徵32%關稅　蘇俊賓：還要搞罷免？

川普關稅大刀揮來　黃珊珊：朝野政治鬥爭應暫時擱置

川普關稅大刀揮來　黃珊珊：朝野政治鬥爭應暫時擱置

川普對台收32%超高關稅　民眾黨籲政府啟動關稅談判

川普對台收32%超高關稅　民眾黨籲政府啟動關稅談判

關鍵字：

美國對等關稅川普關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

川普：台灣奪走我們所有電腦和半導體　

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

快訊／川普關稅戰太激進　道瓊期暴跌逾1100點

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面