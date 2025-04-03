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川普課32%關稅　彭博警告「出口下滑」：台灣GDP恐萎縮3.8%

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅，台灣被課32%。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普宣布對全球主要貿易夥伴實施「對等關稅政策」，為全球貿易規範帶來了二戰以來的最大變革。其中，台灣被課徵高達32%的關稅，對台灣的出口導向型經濟造成沉重打擊。彭博經濟學家預測，受此影響，台灣的GDP恐將萎縮3.8%。

據《衛報》報導，台灣的經濟有超過60%來自出口。去年，我國的貿易順差高達740億美元，而美國是台灣僅次於中國的第二大外銷市場。然而，川普在公佈新關稅政策時，聲稱台灣因「對美國課徵了64%的關稅」，因此美方決定將台列為重點課稅對象，稅率高達32%。

川普進一步提到，「台灣奪走了美國所有的電腦和半導體晶片，美國過去是『王者』，但已幾乎失去一切，不過現在台灣在全球幾家最大、最先進的半導體公司都要到美國投資，其中就包括台積電。」

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國是台灣第二大外銷市場，彭博估計新關稅政策將導致台灣GDP下滑3.8%。（圖／路透）

台灣政府對川普這一決定表達強烈不滿，批評新關稅政策「極不合理」，同時還強調台灣作為全球供應鏈核心角色的重要性。總統賴清德重申，台灣將採取必要措施保護企業利益，並強調美台經貿關係應建立在互惠互利基礎上。台灣美國商會也發表聲明，敦促雙方維持穩定的經濟合作，並警告新關稅政策恐將影響供應鏈安全與地區穩定。

事實上，台灣政府數月來已針對美方可能施加的關稅展開應對措施，包括考慮增加對美能源進口及降低部分關稅，以平衡雙邊貿易。此外，美國先前宣布將對半導體產業徵收關稅，對全球晶片製造龍頭的台灣帶來重大挑戰。為減輕影響，台積電已承諾加碼美國投資1000億美元。川普政府隨後表示，台積電將獲得關稅豁免。

市場觀察人士認為，川普的關稅政策可能使台美貿易關係進一步緊張，並影響台灣經濟成長。彭博報告指出，若美國持續對台灣產品課徵高額關稅，台灣出口將大幅下滑，進而衝擊GDP成長。台灣政府能否成功爭取關稅減免，將成為未來數月的重要觀察指標。

▲▼美國對主要國家或經濟體課徵的新關稅。（圖／ETtoday）

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