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工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底...警上門驚：全是高價3C設備

▲▼裙子,短裙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市黃姓工程師三度於天母家樂福三度偷拍女客人裙底。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區35歲黃姓男工程師前往天母家樂福量販店，持手機貼近女顧客雙腿下方，偷拍穿短裙的女子裙底風光，過程猥瑣至極。黃男遭逮後，警方大動作搜索他住處，搜出2台MacBook、1台iPad Pro、電腦主機、2顆外接硬碟、AppleWatch與iPhone 15 Pro等8項裝置。士林地院依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

黃男先在去年4月28日下午2時2分，潛入天母家樂福，持iPhone手機靠近一名穿短裙的小花（成年化名）雙腿間偷拍裙底。接著在5月13日晚間7時58分與8時7分，分別以相同手法偷拍另外晴晴與阿芬（成年化名）2名女子，全程更選在人多複雜的貨架區，趁女子彎腰或低頭取物時從後方下手機，猥褻手法熟練。

直到第三次犯案時，疑似動作太明顯，引起現場顧客察覺，大聲喝斥他偷拍。警方據報到場，當場從他手中查扣iPhone 12 Pro手機，並帶回偵訊，進一步向法院聲請搜索票，突襲黃男位於北市住處。

警方一進門嚇一跳，黃男家裡蘋果設備堆滿一桌，MacBook Air M2及MacBook Pro 14筆記型電腦各一台、iPad Pro平板電腦、桌上型電腦主機、iPhone 15 Pro手機、Apple Watch智慧型手錶、2TB與1.5TB外接硬碟各一個，總共8件高價3C設備，儼然高階科技宅的配置，裝置全數被扣查是否藏有其他偷拍影像。

法院審理時，黃男坦承犯行，並與2名女子調解成立，另名被害人具狀明確表達拒絕調解、也未到庭。法官痛批黃男為滿足私慾偷拍，已對被害人留下「難以抹滅的心理陰影」，但考量他為初犯，且有就醫紀錄、表現出悔意，判處有期徒刑2月，得易科罰金1日折1000元，緩刑2年，期間付保護管束並須完成2場法治教育課程。

日前黃男向法院聲請發還扣押物，法官檢視數位採證報告後，認為8項設備與其所涉犯行並無直接關聯，既非可作為證據、亦不屬違禁品，在刑事判決中亦未諭知沒收，因此無繼續扣押之必要，裁定予以發還。不過，黃使用的iPhone 12 Pro手機為犯案工具遭沒收。

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