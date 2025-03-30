蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學微電子學院

▲孔龍入職復旦大學微電子學院。（圖／翻攝復旦大學官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《澎湃新聞》報導，曾在美國蘋果公司（Apple Inc.）擔任工程師的孔龍傳出已回到中國大陸，入職上海復旦大學。

孔龍的資料已經出現在復旦大學微電子學院的官網，可以看到，孔龍擔任研究員、博士導師，職稱為正高級。

據了解，孔龍的的研究方向為射頻集成電路與系統設計、數模混合模擬計算晶片、高速數據接口集成電路。

根據官網上的資訊，孔龍2007年進入上海交通大學電子學專業學習，2011年至2013年在加州大學洛杉磯分校（UCLA）攻讀電子工程碩士，2013年至2016年在加州大學洛杉磯分校攻讀電子工程博士。

2016年，孔龍在美國甲骨文公司（Oracle Corporation）擔任工程師，2017年開始在美國蘋果公司總部擔任工程師。

孔龍的主要研究成果包括，集成電路領域頂級會議及期刊ISSCC/VLSI/JSSC上發表論文11篇，第一發明人申請及授權美國專利11項，他還負責研發並量產蘋果公司的三款射頻SoC晶片（型號U1、U2、H2），並被應用於近年全系列蘋果手機、手錶、耳機等主流產品中。

值得注意的是，大陸媒體以「蘋果首席工程師歸國」來報導孔龍入職復旦大學任職一事，但業界人士指出，孔龍雖是一流的工程師，但並非所謂的「首席工程師」，推測應該是Principal Engineer，翻譯起來較接近「主任工程師」，與「首席」還是有差別的。

不過，孔龍的師資資料目前已從復旦大學微電子學院的官網上消失，截至3月30日上午10時都還沒恢復。