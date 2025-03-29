新北實習色警「模擬犯罪」派出所內襲胸、偷拍4女　賠錢換免囚

▲新北一名蕭姓實習員警在派出所猥褻、偷拍4名女子，賠錢換緩刑。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

蕭姓男子在新北安和派出所實習時，在1個多月內，先後對3名報案女子、1名女嫌犯伸狼爪，對她們襲胸、偷拍。全案經台北地院審理，法官審酌蕭男和4名被害人達成和解，依3個強制猥褻罪、1個無故攝錄他人性影像未遂罪，合併處蕭1年2月徒刑，緩刑5年，並要他向公庫支付6萬元。

判決指出，蕭男在2023年間擔任警察實務訓練實習生，在新北安和派出所受訓，在10月29日8時許，見先前報案的女子A，來所內補呈證據資料，竟藉機攀談，先拿手機開啟錄影，架在A女頸部位置，誆說要和她「模擬詐騙經過」，趁機強行觸摸A女胸部，還以手機偷拍A女胸部。

過沒幾天蕭男又犯案，於同年11月1日、27日，相繼對一名陪同友人來所內報案的女子，及另一名因詐欺案來報案的女子伸狼爪，用相同手法對她們摸胸、偷拍得逞。

蕭男食髓知味，於12月7日晚間7時許再度犯案，他見一名女子因涉嫌違反毒品危害防制條例，被警察逮捕解送至所內，竟以搜她身上有沒有違禁品為由，命令女子進廁所搜身，過程蕭男一邊碰觸她胸部，一邊用手機錄影，竊錄女嫌的胸罩等隱私部，又因害怕犯行敗露，將偷拍影像刪除。

4名女子不堪受辱，將蕭男告上法院。庭審時，蕭男坦承犯行，和4女和解並賠錢完畢，法官審酌被害人都表示願意給蕭男緩刑，且認為他經過這些偵審程序，應知警惕，沒有再犯之虞，依蕭男犯3個強制猥褻罪、1個無故攝錄他人性影像未遂罪，合併執行1年2月徒刑，緩刑5年，並向公庫支付6萬元。可上訴。

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