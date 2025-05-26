噶居寺蔣揚端午送暖　邀腦麻脊損、街友共享美食福田金暖身貼心

▲噶居寺蔣揚慈善基金會舉辦端午關懷活動，洛本天津仁波切親送福田金，祝福街友與弱勢朋友平安健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午將至，財團法人台南市私立噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會，26日中午在北區東興極鮮火鍋餐廳舉辦「粽香有愛－端午關懷聚餐」活動，邀請台南市脊髓損傷關懷協會、腦性麻痺之友協會、南瀛脊髓損傷關懷協會等身心障礙朋友與街友共襄盛舉。

現場除了熱騰騰的火鍋佳餚，更由基金會創辦人洛本天津仁波切親自發送福田金祝福眾人平安健康，並結合衛生局提供胸部X光健檢，讓弱勢族群健康過端午。

洛本天津仁波切表示，街友與弱勢族群往往被社會忽略，節日更顯孤單；而慈善正該落實於節慶與日常。噶居寺蔣揚慈善基金會多年來關懷街友與弱勢者，每逢端午、中秋與農曆新年皆舉辦餐會傳遞關懷，除了溫飽肚腹，也補足他們心靈上的空缺。

基金會說明，自2019年起，活動規模與服務內容持續擴大，從單純共餐轉型為「街友支持計畫」，提供諮商輔導、剪髮、發放扶助金、安家服務諮詢、租屋補助與就業轉介等全方位協助。疫情期間雖短暫停辦，2023年起逐步恢復，並擴大邀請腦麻與脊損協會成員一同參與，共享節慶溫情。

現場參與者中，不少街友表示已多年未曾在佳節吃上一頓熱食，對於基金會的邀請與貼心安排深感感激。活動現場也設有衛生局合作的X光檢查站，提醒街友重視身體健康、及早篩檢病竈。

「慈悲，是佛陀給眾生的甘露。」洛本天津仁波切表示，透過一頓飯、一句祝福，讓社會邊緣人也能感受到人間溫情。他也特別提醒街友提高警覺，勿輕易交出身分證件資料，以防詐騙侵害。

洛本天津仁波切表示，街友問題是非常錯綜複雜的。其中有一部分就是中年失業。尤其是某些經濟狀況產生問題，中年失業他會流落到公園、火車站，我們會盡量找志工來協助，如果需要吃便當，可以打電話來，我們會無條件給你。一般這種人在受到我們的幫助之後，可以開啟心胸，願意跟我們談。我們會勸導街友，天無絕人之路，先找一個地方讓自己的溫飽有了依靠。這些街友找到工作，他就不會再來，所以我們早年在做街友照顧，就是讓街友的問題改變，一直到他的生活形態改變，最後找到工作，回歸社會與家庭，不然讓街友四處遊蕩，會造成社會問題。

洛本天津仁波切指出，不過因基金會資源有限，我們不要做重複，所以慢慢地，我們就在街友的平時照顧，這個環節慢慢地退出，這次是對街友最後一次招待，我們要把有限的資源來照顧更需要的人，例如罕見疾病的民眾，尤其是台南海線民眾，更會提供協助。

蔣揚慈善基金會強調，關懷不分族群與境遇，每一位參與者都是社會的一份子；感謝所有愛心捐款者與志工成就善行，讓這場端午餐敘不只是送暖，更是凝聚善念與團聚精神的展現。