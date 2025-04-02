鍾文智重判後潛逃！檢方聲請沒入1億元保證金　北院先准3千萬

▲鍾文智炒作TDR判刑30年5月定讞落跑，檢方發布通緝抓人，並聲請沒入1億元保證金。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

記者黃哲民／台北報導

連一鮑魚創辦人鍾文智因炒作TDR（存託憑證）、不法獲利4.7億餘元，日前被依《證券交易法》判刑定讞，他棄保潛逃，意外揭發高院未延長鍾佩戴電子手環接受科技監控的諸多違失，檢方除發布通緝抓人，並聲請沒入鍾歷次所繳保證金共1億元，台北地院率先裁定沒入其中1筆3000萬元保證金與實收利息。

鍾文智因炒作揚子江TDR等5檔存託憑證，一審被台北地院依《證交法》高買低賣證券等罪合併判刑18年，二審高院酌減改判17年半，上訴最高法院後，上月（3月）12日被判刑累計30年5月定讞，待檢方另行向法院聲請定應執行刑。

但鍾文智隔天（13日）未依交保附加條件，向住處轄區派出所定期報到，之後有如人間蒸發。負責通知鍾報到服刑的台北地檢署立刻發布通緝，一方面佈線抓人，同時聲請法院沒入鍾歷次繳交的保證金。

鍾文智在本案一審審理期間就有棄保潛逃紀錄，2016年被沒入500萬元保證金，2017年1月落網被解送執行另案1年8月徒刑，出獄後在本案審理期間，又3度獲准交保，金額分別為一審於2018年裁定5000萬元、2021年判決後加保3000萬元，以及去年（2024年）10月14日，高院代最高院調查是否延長鍾的科控措施，裁定加保2000萬元。

其中3000萬元與2000萬元是鍾文智以自己名義具保，北院調查北檢的沒入聲請，認定鍾已逃匿，上月31日裁定沒入鍾繳納的3000萬元保證金與實收利息，高院受理檢方聲請沒入2000萬元保證金，尚未裁定。

至於最初5000萬元保證金，是由鍾文智的妹妹具保，法官還須傳喚具保人到庭陳述、完成相關程序才能處理。

鍾文智判刑定讞後逃亡，也意外揭露高院當時准許鍾加保2000萬元、不用延長佩戴電子手環接受科技監控措施，竟沒製作正式裁定通知檢方以便抗告，事發後才補做裁定上網公開，但又傳出法官抽換與檢方連繫的公務電話紀錄等嚴重違失。

面對外界抨擊高院有縱放綠色權貴之嫌，高院自律會決議建請高院院長以高院名義，將處理鍾文智加保且免延長科控措施的審判長邱忠義、受命法官陳勇松移送評鑑，邱忠義並免兼庭長職務。