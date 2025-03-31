取消監控鍾文智未送達、增補理由、抽換電話紀錄　高院2法官慘了

▲鍾文智遭通緝後，官方後續追究疏失責任。（圖／翻攝刑事局網站）

記者吳銘峯／台北報導

高等法院庭長邱忠義、法官陳勇松，在審理「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智是否繼續科技監控時，未將決定取消的裁定送達檢方，且二度增補審理單上裁定內容，卻未註記其原因及時間，陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，高院認為2人的行為已經違反職務上義務，送法官評鑑。此外，司法院也認為邱忠義的違失行為已經不適任庭長，將提請「人事審議委員會」免除其庭長職務。

鍾文智因為炒作多檔TDR，高等法院2023年5月間將他判處有期徒刑17年6月，高院也在2023年10月間裁定對鍾文智實施電子腳鐐科技監控，限制出境出海、並定時到派出所報到。全案上訴第三審最高法院期間，高等法院去年8月法官調動，將本案改發由庭長邱忠義、法官陳勇松組成的合議庭審理。

合議庭審理後，在科技監控1年後的2024年10月間，決定提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止對鍾文智科技監控。不過當時合議庭並未做出實體裁定，而是以「審理單代替裁定」，也沒有送達檢察官，就通知鍾文智前來繳交保金並拆卸電子腳鐐設備。

最高法院於今年3月12日將鍾文智涉案的7個罪行判決定讞，分別處8月到9年10月不等刑期，但鍾文智卻人間蒸發，檢警單位緊急啟動通緝機制。官方事後也開始追究責任，認為當時合議庭的決策過程有許多疏失，高等法院於31日召開自律委員會，審查合議庭疏失。

自律委員會最後決議，請高等法院院長高金枝以高院名義，將邱忠義、陳勇松送交法官評鑑。自律委員會指出，當時合議庭未宣示裁定或指示書記官依裁定原本，製作正本送達雙方當事人；且二度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間。陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄。以上行為均違反職務上義務，並損及司法形象及人民對於司法之信賴，故將2名法官送交法官評鑑。

此外，司法院稍晚也發布聲明指出，邱忠義的違失情節，已不適合續任庭長，將提請司法院「人事審議委員會」免兼其庭長職務。至於合議庭成員是否另涉有其他違失情事，司法院也會持續瞭解，依法處置。

▼司法院將提人審會，免除邱忠義的庭長職務。（圖／記者吳銘峯攝）