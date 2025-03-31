挨批縱放鍾文智　高院將法官邱忠義、陳勇松送評鑑

▲鍾文智遭通緝，官方追究責任，鎖定高等法院2名法官。（圖／翻攝刑事局網站）

記者吳銘峯／台北報導

「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智遭判刑定讞後人間蒸發。外界批評當時解除鍾文智科技監控的高等法院合議庭有問題。高院今日召開自律委員會，最後決議，將合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松2人，送交法官評鑑。

鍾文智因為炒作多檔TDR（指台灣存託憑證，Taiwan Depositary Receipt），一審遭重判18年，二審高等法院認定他炒作獲利不法所得高達4億多元，2023年5月間判處有期徒刑17年6月。當年8月爆發國寶集團總裁朱國榮潛逃事件，高等法院就在2023年10月間裁定對鍾文智實施電子腳鐐科技監控，限制出境出海、並定時到派出所報到。當時本案已經上訴最高法院審理中。

不過高院去年8月法官調動後，原本承審本案的法官退休轉任律師，本案改發由法官邱忠義、陳勇松、蔡羽玄組成的合議庭審理。合議庭審理後，在科技監控1年後的2024年10月間，決定提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止對鍾文智科技監控。不過當時合議庭並未做出實體裁定，而是以「審理單代替裁定」，所以沒有送達檢察官，就通知鍾文智前來拆卸電子腳鐐設備。

最高法院於今年3月12日將鍾文智涉案的7個罪行判決定讞，分別處8月到9年10月不等刑期，最高法院也通知檢方啟動防逃機制。但鍾文智卻人間蒸發，檢警單位緊急啟動通緝機制、並通知註銷鍾文智護照，但已經來不及阻止鍾文智逃亡。

事件爆發後官方追究責任，認為當時准許鍾文智解除科技監控的合議庭有問題。高等法院因此於31日召開自律委員會，委員會最後決議，請高等法院院長高金枝以高等法院名義，將邱忠義、陳勇松二人送交法官評鑑，另外合議庭的陪席法官蔡羽玄則不付處置。

▼高等法院法官邱忠義，將被送法官評鑑。（圖／記者林敬旻攝）