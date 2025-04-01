高鐵清明疏運擠逾70萬人次　北中區間車自由座擴大8節

▲高鐵清明疏運預估將有70.1萬旅次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵清明疏運今(1日)起跑，7天疏運期內全面加開201班次列車，提供1291班次列車的旅運服務，根據高鐵統計，已有70萬1千人次完成訂票。高鐵34組列車也將全面投入疏運，並擴大台中以北區間的自由座運能，部分列車擴大為8節自由座車廂。此外，高鐵也將與台鐵、國道客運啟動「運具聯防」。

清明節為國人慎終追遠的重要傳統節日，高鐵預估疏運期間將湧現70.1萬人次，為全力疏運旅客，高鐵34組列車將全數投入疏運，以最大運能疏運，並針對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能。

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其中4月2日周三15~20時以及4月3日周四7~9時，南下每小時整點25分均有一班列車自南港站前往台中站；此外，4月6日周日收假日自12~21時，北上每小時整點04分均有一班列車自台中站前往南港站。高鐵公司表示，上述車次特別配置8節自由座車廂，包括1車到3車及8車到12車，且停靠沿途各站，加強服務自由座旅客。

台灣高鐵公司也提醒，對號座的旅客搭車前，預先透過「T-EX行動購票」App或全國超過一萬家合作便利商店提早完成取票以確保行程順暢；預計搭乘自由座的旅客，則建議前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。高鐵將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段。

此外，高鐵公司表示，將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵以及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時，即配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具。