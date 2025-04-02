新竹明星豬「妞妞」逛大街遭撞死　飼主被炎上：為何讓牠亂跑

▲新竹市某社區一隻明星豬「妞妞 」，上月(30)日遭車輛撞擊死亡 。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

記者潘鳳威／新竹報導

有網友在臉書社團「新竹大小事」PO出一條貼文，指出新竹市東區竹蓮市場一帶的明星豬「妞妞」，近日在馬路上遭車輛撞擊並輾過，不幸慘死。貼文一出許多網友表達不捨，紛紛留言表示哀悼。不過也有眾多網友指責飼主未盡應有的照顧，放任其在路上不牽繩奔跑。

據了解，「妞妞」是新竹市東區竹蓮市場一帶的明星豬，由於常常在馬路上逛大街，加上喜歡接近人，已成為當地知名風景，民眾也常上網PO出他的照片。

PO文者指出，「很遺憾的告知大家，新竹市明星妞妞豬在剛剛(3月30日)被車子撞死了，撞到又在壓過去，看著牠痛苦淒厲叫聲到無聲我們卻無能為力，真的很難過」、「牠是很多孩子的同(童)年，很有靈性像狗狗一樣，叫牠牠知道，會過來給你摸摸翻肚肚撒嬌」、「以後再也等不到牠了，願一路好走．．．妞妞」。

消息一出，許多住附近認識「妞妞」的名眾紛紛在貼文下方留言，表達不捨之情。不過卻有更多的網友指責飼主照顧不周才導致此憾事，「放牠亂跑的才是真兇」、「狗要牽繩，豬就不用？」、「我知道豬很可憐，但說真的飼主才是真正有問題的， 為何不牽繩為何放養？」、「懇請飼主，以後養寵物，外出請牽繩，保護好自己養的寵物」。

新竹市動物保護所指出，依據動保法第20條第1項及新竹市動物保護自治條例第6條第1項規定，寵物若進入公共場所或公眾出入區域，必須由7歲以上的人陪同，並確保使用適當的防護措施，如鏈繩或箱籠等。若未遵守這些規定者，將面臨3000元至1萬5000元的罰款。