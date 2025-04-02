電池惹的禍？　小米官方稱：SU7「2款電池隨機安裝」待調查

記者廖翊慈／綜合報導

中國安徽3月29日深夜發生一起嚴重的交通車禍。一輛小米SU7行駛在德上高速公路時，不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生疑因車門打不開，而未能及時逃生，最終不幸喪命。各方網友猜測起火原因，恐與電池有關，小米客服對此回應，「事故車電池待調查。」

據《澎湃新聞》報導，小米的合作夥伴寧德時代事發後強調，該輛發生事故的SU7並非使用寧德時代的電池。小米客服對寧德時代的說法，未能做出正面回應。

▲小米SU7燃燒畫面曝光。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

小米客服表示，小米SU7分為標準版，Pro版以及Max版，其中標準版搭載的是弗迪刀片電池或寧德時代電池，「兩種電池混裝的，是隨機安裝的，車主在購車時不能選擇，Pro版以及Max版僅搭載寧德時代生產的電池，對於事故涉事車輛搭配的是哪款電池，暫時無法得知。」

對於涉事車輛搭載的是否為弗迪電池，弗迪客服回應，「不是業務部門是查不到此類資訊的」。比亞迪客服人員表示，相關問題需諮詢電池廠的工作人員，但電池廠商並未對外聯繫。

▲事故車輛目前仍在調查中。（圖／翻攝自微博，上同）

小米汽車官網顯示，小米SU7參數配置表中，未明確寫出各版本電池的供應商，僅列出了電池類型等資訊。標準版配備73.6kWh的磷酸鐵鋰電池，Pro版搭載94.3kWh磷酸鐵鋰電，Max版搭載101kWh的三元鋰電池，三個版本均採用CTB一體化電池技術。



小米汽車1日晚間表示，基於目前已知情況，僅能確定，事故車起火並非部分網傳的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損導致，「我們尚未接觸到事故車輛，目前暫時無法進行進一步的深入分析。」