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三重貨車司機撞死婦人　板殯相驗遭家屬揮拳！死者弟：便宜他了

▲▼板殯刑事相驗時，李婦弟弟朝趙男揮拳，趙男彎腰撿起被打落的眼鏡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板殯刑事相驗時，李婦弟弟朝趙男揮拳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區正義北路昨（1日）下午6時許發生一起重大車禍，29歲趙姓男子駕駛自小貨車行經正義北路時，車子失控橫跨分向線，逆向衝撞路旁停放的小客車，剛好59歲李婦開門下車，當場被猛力撞擊，造成雙腿骨折，經送醫急救搶救無效，事件共波及20輛汽機車，警方今進行刑事相驗，婦人弟弟見肇事趙男隨即朝他怒揮拳，詳細死因待調查。

據悉，趙男從事劇組工作，開著小貨車載28歲王姓同事，準備去載拍戲的道具，沒想到行經正義北路往重新路方向，因眼睛跑進異物，下意識地搓揉時，方向盤偏移失控，趙男情急下又誤踩油門，小貨車加速橫跨分向線，逆向往人行道衝撞。

▼趙男彎腰撿起被打落的眼鏡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板殯刑事相驗時，李婦弟弟朝趙男揮拳，趙男彎腰撿起被打落的眼鏡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時，李婦剛停好車，關上車門站在車旁，直接被小貨車猛力撞擊，造成她雙腿骨折當場失去呼吸心跳，經送往三重醫院救治，搶救無效身亡；事件共波及3輛小客車及17輛機車。

今（2日）下午2時許，檢警在板橋殯儀館進行刑事相驗，肇事的趙男也在員警陪同下進去相驗室，就在沒防備之下遭悲憤的李婦弟弟揮打一拳，連眼鏡都掉地，李婦弟悲憤表示，「一條人命就沒了，我揍他一拳算便宜他了」，員警連忙將他帶進檢察官房間進行問訊，至於李婦死因待相驗調查。

▼三重區發生一起嚴重車禍，李婦送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重區發生一起嚴重車禍，1人送醫不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

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