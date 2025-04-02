SU7電池非寧德時代？　小米坦承還用了這牌

▲小米電動車撞車起火釀3死。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

小米SU7電動車近日發生一起撞車後起火致3死的嚴重事故，引發大陸輿論高度關注。寧德時代緊急出面消毒，稱車輛裝配的不是該公司電池。小米官方客服最新證實，小米SU7標準版搭載的是弗迪刀片電池或寧德時代電池，兩種是隨機安裝。

大陸安徽日前發生死亡車禍，一輛小米SU7電動車在高速公路行駛時，因不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生疑似因車門打不開最終喪命。

事件延燒之後，有投資者提問，3月29日發生事故的小米SU7汽車，是不是使用寧德時代的電池？對此，寧德時代回覆，「不是我們的電池」。

對於電池的廠牌，《澎湃新聞》引述小米汽車客服回應稱，小米SU7標準版搭載的是弗迪刀片電池或寧德時代電池，「兩種電池混裝的，是隨機安裝的，車主在購車時不能選擇」；Pro版以及Max版僅搭載寧德時代生產的電池。

▲小米SU7燃燒畫面曝光。

弗迪刀片電池由弗迪公司研發與製造，該公司由比亞迪拆分電池業務後成立。刀片電池採用的是磷酸鐵鋰電池技術，比亞迪稱通過了針刺安全測試，並成功挑戰46噸重型卡車碾壓測試。

記者進一步詢問小米汽車客服，寧德時代發文否認事發車輛搭載的是他家的電池，是否屬實？客服回應，對於事故涉事車輛搭配的是哪款電池，暫時無法得知。

至於是否為弗迪電池，比亞迪客服中心指出，相關問題需諮詢電池廠的工作人員，但電池廠家並不對外聯繫。

小米汽車昨（1）日晚間表示，基於目前已知情況，僅能確定，事故車起火並非部分網傳的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損導致。「我們尚未接觸到事故車輛，目前暫時無法進行進一步的深入分析。」