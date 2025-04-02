83歲嬤嗆咳昏迷33天亡！家屬控照護灌食不當　再求償630萬連3敗

▲彰化1名阿嬤因灌食嗆咳導致吸入性肺炎昏迷，住院33天急救不治。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名83歲老阿嬤中風臥床，由某長照機構照護員黃女負責灌食及復健照護。然而，阿嬤在灌食過程中嗆咳引發吸入性肺炎，昏迷33天後不幸身亡。家屬指控機構及黃女未依標準流程進行灌食，向法院求償650萬元慰撫金，法官依據醫院鑑定報告認定，灌食前阿嬤已「空腹」，神經系統損傷才會嗆咳嘔吐，因而駁回聲請。

家屬主張黃女於2022年9月30日未先反抽鼻胃管確認阿嬤胃部狀況，便直接灌食牛奶及水，隨後進行臥床運動，導致阿嬤嗆咳嘔吐，最終引發吸入性肺炎致死。他們認為黃女照護失當，要求長照機構與黃女連帶賠償喪葬費及精神慰撫金共計650萬元。

但被告反駁，指出家屬曾要求不需反抽鼻胃管，且阿嬤本身患有腦血管意外、帕金森氏症等疾病，本身即有吞嚥困難及嗆咳風險。事發時灌食時間已超過12小時，胃內應無殘留食物，且過去曾有類似情況發生，家屬也曾拒絕送醫。因此，阿嬤的死亡與被告行為並無直接因果關係。

黃女也因此案，遭彰化地檢依涉過失致死罪嫌提起公訴，彰化地院一審判決無罪，家屬不服再上訴，經台中高分院駁回上訴。

家屬再提民事求償，經民事庭審理後，法官採納醫院鑑定報告。報告指出，阿嬤在灌食前已達到醫療上的「空腹」狀態；嗆咳嘔吐主要源於其神經系統損傷導致的吞嚥功能及肌肉收縮蠕動不良；肢體運動僅限於下肢，與嗆咳嘔吐無關；吸入性肺炎與死亡也缺乏直接因果關係，駁回家屬的求償請求。