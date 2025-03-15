總預算創新高卻難執政？　綠委曝：刪凍一大半＋財劃法挖走3753億

▲民進黨立委郭昱晴。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院對總預算案提出覆議未果，在野黨則接連開砲，總預算編列數已創歷年新高，執政黨卻喊窒礙難行。對此，民進黨立委郭昱晴昨（14日）痛批，連國民黨總召傅崐萁都答不出刪減數字，原因就在於「刪過頭」，錯亂刪凍一大半，加上《財劃法》會再挖走3753億元，接下來就來看當地方多拿了，會不會分擔中央的事權。

郭昱晴提到，行政院總預算與財劃法覆議案12日表決，雖然不出所料，被藍白聯手否決，但最新民調顯示，民眾對於總預算遭刪除後的態度，53％過半數的人覺得不適當，只有28 ％認為適當。

至於行政院日前提覆議的原因，郭昱晴說明，歲出刪減總數有爭議，要求行政院自行刪除金額高達636億元，與《預算法》第49條規定不符，刪除的差額在野黨要求行政院自己填補上，而且總預算總刪減數及審查後歲出總額，完全對不上。

此外，郭昱晴進一步說明，預算刪減幅度及金額也創下歷史新高，針對特定機關及特定預算項目巨幅刪減，已經影響機關正常運作跟履行法定職務，而且凍結的金額還是過去三年平均增加九倍，解凍的難度之高，根本形同刪除。

郭昱晴直言，真的不能怪國民黨總召傅崐萁這兩天獨角戲在議場表演了90分鐘，鬼打牆式的質詢，把所有部會首長叫到台前，不讓官員回答就算了，還講不出來藍白自己到底刪凍了多少。

郭昱晴斷言，傅崐萁也答不出刪減數的原因，就是因為金額錯亂到連七個部會機關的預算，都離譜且嚴重的「刪過頭」，郭昱晴感慨，也難怪超過半數的民意，對總預算遭到不理性的刪凍表示不滿，果然刪到人民有感了。

針對傅崐萁質詢的手法，郭昱晴則痛批，只會讓各都會首長排排站，叫官員回答，預算多編了多少？然而，當官員要回應解釋預算被藍白惡刪凍多少時，傅崐萁就會火大要官員下去，不准回答，道理很簡單，因為這樣傅崐萁要拿去剪短影片、做字卡。

最後，郭昱晴坦言，預算的確是編了，但不給用又直接刪凍了一大半，後續還有《財劃法》挖走中央3753億，原本由中央補助的育兒、長照、學費、租屋補貼等政策，就來看當地方多拿了，事權會不會分擔。