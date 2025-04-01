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社會 社會焦點 保障人權

瞎扯中獎3600萬「借我錢可吃紅」　彰化男騙友79次下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓男子過去有詐欺前科，2022年1月間他向友人A男謊稱樂透中獎3600多萬元，並以「未來願意多還一些錢」為由，誘使A男借錢給他，共計匯款79次，得手9萬6853元。後來事情露餡，顏男被一狀告上法院，雖然他與A男以10萬元達成和解，但至今一毛未給，日前被彰化地院法官依詐欺取財罪判處有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,紙鈔（圖／ETtoday資料照）

▲顏男謊稱自己中樂透，並誘騙友人先借錢給他還卡債，後續願意多還一點錢。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，顏男與A男是朋友關係，2022年1月間他向A男聲稱樂透中獎3600多萬元，但要先借款處理卡債問題，之後願意多還一點錢，導致A男誤信，8個月內匯款79次，共計9萬6853元，他則在拿到錢之後立刻花光。

此外，顏男在同年8月間又以出售遊戲裝備為由，向另一名受害者騙取1110元，同樣在拿到錢之後立刻花光。後來事情露餡，顏男因而遭2名受害者告上法院。

彰化地院法官認為，顏男在偵查中矢口否認犯行，直到法院審理期間才改口認罪，雖然他與A男以10萬元達成和解，但至今一毛未給，詐得款項也只償還2495元，考量到他過去有詐欺前科，最終依詐欺取財罪，2次，分別判處有期徒刑5個月、3個月，合併應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

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