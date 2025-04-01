【廣編】阿瘦股東尊享2千元好禮！獨家「動態足壓量測」打造健康新標準

▲阿瘦實業為感謝股東長期的支持與愛護，今年(2025)的股東會特別提供總價值2千元的「足健康好禮組」。

圖、文／阿瘦實業提供

根據統計，台灣超過90%的人在走路時存在姿勢問題，這些細微的不良步態長期下來可能影響全身健康。阿瘦實業（股票代號：8443）以創新的「動態足壓量測」技術，提供精準的步態分析，幫助消費者改善行走姿勢，降低足部與身體負擔，致力於打造預防導向的健康管理新模式。

該技術結合工研院的專利科技與專業健康團隊的研發成果，為市場帶來獨特的足部健康解決方案。阿瘦實業不僅因此提升了顧客滿意度，也成功拓展至矯正鞋墊、健康鞋與健甲等專業市場，進一步強化品牌在台灣鞋業的領導地位。

此外，阿瘦持續精進足部健康科技，2025年將全面導入「智慧足測3.0」服務，透過精密數據分析和專業設備，讓消費者能夠更精準地了解自身足部狀況，獲得專屬的足健康建議，搭配合適的鞋款與鞋墊。未來，全台門市將陸續升級，為顧客帶來更完善的足健康管理服務。

為感謝股東長期的支持與愛護，今年(2025)的股東會特別提供總價值2千元的「足健康好禮組」，內容包括：價值1,280元的足健康檢查、500元現金抵用券及295元抑菌透氣短襪。

把握良機！即日起至4月10日，成為阿瘦(8443)股東，在6月13日出席股東會或5月14日至6月10日電子投票，即可獲得總價值2,000元「足健康好禮組」(每位股東戶號限領一組，數量有限，送完為止)。成為阿瘦股東，讓您的投資從足部健康開始！