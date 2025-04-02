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中國承諾跳票！宏都拉斯「白蝦出口跌67%」萬人失業　想回台灣市場

▲▼宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／CFP）

▲ 斷交台灣後宏都拉斯白蝦市場陷入困境。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交後，白蝦產業陷入困境，失去台灣市場加上中國遲遲未兌現大規模採購承諾，使得出口暴跌67%，更導致逾1.4萬名工人失業。宏國外交部長雷依納（Enrique Reina）表示，政府正尋求重新接觸台灣市場。

雷依納3月31日接受當地《美洲廣播》（Radio America）專訪坦言，因未能打開中國市場，政府正尋求重新接觸台灣市場的可能性，以挽救白蝦產業，同時盼能與南韓合作，取得輸入的衛生許可，拓展市場機會。

據宏都拉斯全國水產養殖協會（Andah）數據，斷交台灣後短短2年來白蝦出口暴跌67%，全國逾一半養殖業者倒閉。過去台灣採購量占宏國白蝦出口的40%以上，但外交轉向後未能如預期實現市場轉移。

報導提到，中國政府與宏都拉斯建交時曾承諾大規模採購白蝦，但2年過去仍未兌現。中國企業2023年6月曾赴宏國考察，聲稱計劃採購250個貨櫃，但最終僅進口1個貨櫃作為展覽用途，令全國水產養殖協會直言中方態度「粗魯並且令人厭惡」。

當地《新聞報》（LA PRENSA）還指出，中國去年一整年僅採購2個貨櫃的白蝦，今年2月中才買了另外2個，代表建交2年來僅採購4個貨櫃，遠低於最初承諾的數量。

同時宏都拉斯對中貿易逆差持續擴大，據宏都拉斯中央銀行（BCH）數據，2024年宏都拉斯對中國出口額僅3590萬美元，而中國對宏國出口額則高達25.5億美元，貿易逆差逾25億美元，2023年7月展開的自由貿易協定談判也陷入停滯。

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