9月嬰被猛搖「一直睡不醒」　害腦出血、發展遲緩...保母判4年

▲惡保母搖晃9月大男嬰，害他發展遲緩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖區領有證照的蕭姓保母，2019年間受託照顧一名9月大的男嬰，不明原因多次猛力搖晃男嬰，害男嬰一直昏睡，家屬緊急送醫後，被診斷出「硬腦膜下血腫併腦病變併癲癇」、「動作發展遲緩」等症狀，終身均受影響。家屬提告，蕭女被依照「成年人傷害兒童之身體致重傷罪」，判刑4年定讞。

判決指出，蕭女在2019年2月間，已經受委託而托育2歲以下的幼童2名、2歲以上的幼童1名，等3名幼童，但仍依規定受委託照顧當時僅9月大的張姓男嬰，托育時間而週一到周五的白天時段。不過蕭女僅照顧男嬰10日，就出現大問題。

案發於2019年2月20日，傍晚5將40分左右家人將男嬰帶回家裡後，就開始察覺有異，男嬰一直昏睡。等到了6時20分左右，家人打電話叫救護車將男嬰送急救，一開始先送到忠孝醫院，診斷為「疑似腸病毒重症、心肌炎」、「疑似癲癇」，醫生並建議轉院。隨後轉到台北馬偕醫院，診斷出有「左側硬腦膜下血腫併腦病變併癲癇」、「動作發展遲緩」、「雙側視力障礙」等傷害。

不僅如此，男嬰在醫院中治療數個月後，再因「雙側硬腦膜下血腫」前往臺大醫院接受腦室腹腔分流手術，之後也被臺北市立聯合醫院陽明院區診斷受有「雙側性皮質性失明」的傷害，最後在剛滿1歲時，就領有身心障礙證明。家屬不滿，認為蕭女有疏失，因此提出傷害告訴。檢方偵辦後，對蕭女提告。

法院審理時，蕭女否認猛力搖晃男嬰，但法院根據醫院鑑定報告，認定蕭女不明原因搖晃男嬰，成立「業務過失傷害致人重傷罪」，處有期徒刑1年3月。案件上訴二審，高等法院改認定蕭女成立「成年人傷害兒童之身體致重傷罪」，改判刑4年。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。