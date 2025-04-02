「SU7燒成火球」畫面曝！　罹難者家屬們怒控：小米仍沒來聯絡

記者廖翊慈／綜合報導

中國安徽3月29日深夜發生一起嚴重的交通車禍。一輛小米SU7行駛在德上高速公路時，不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大生疑因車門打不開，而未能及時逃生，最終不幸喪命。死者家屬指控，小米至今仍未聯繫他們，「都是客服接洽，一直說會上報，但都沒人聯繫過我們。」

綜合陸媒報導，一名網友上傳一段事發當下的影片。畫面中，自撞SU7在高速公路上燃起熊熊大火，形成一團巨大的火球，完全看不見車體，由於火勢過於猛烈，一旁的車主們急忙下車，只能站在遠處報警。

▲小米SU7燃燒畫面曝光。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

一名死者家屬羅先生表示，「我們來自湖北大冶，車主是我女兒的男朋友，事故發生時他的手機後台預警了，他打電話給我兒子，我們才知道這個事情，我們花了3個小時趕到的時候，現場已經被封鎖了，我們是從交警那邊得知，我女兒和她的同學已經被活活燒死，第三位女孩被人砸破車窗拖出來，送到醫院搶救無效死亡。」

羅先生悲痛說道，「我到殯儀館去做DNA採樣，見到女兒的遺體已經碳化了，你知道什麼叫碳化嗎？也就只剩下骨頭架子了，我的家已經塌了，孩子爺爺奶奶知道這個消息，他們都有高血壓，不知道熬不熬得過去。」

▲車輛殘骸。（圖／翻攝自微博，上同）

他指出，「還有小米公告說會成立調查組，但是從事件發生到現在，小米從來沒有人聯繫過我，也沒有給我來過一個慰問電話，我得到消息，他們也僅僅是把車子拉到北京去做鑒定了，他們小米現在也不現身給我們一個說法，把三個孩子的生命不當回事兒。這樣的做法，真的讓我很痛心。」不只羅先生，多名家屬也表示，小米至今仍未聯繫他們。

羅先生表示，「作為家屬，我們質疑的點有很多，為什麼車輛在撞到護欄後會自燃？為什麼車門會鎖？這都是我們家屬的疑問，我們只想要一個說法，我們希望小米能夠正面回應我們家屬一下，不用躲躲藏藏，那個所謂的調查組，您到底在調查什麼？為什麼不聯繫我們家屬也是我想問的。」

▲小米SU7死者家屬發文。（圖／翻攝自微博）

他表示，目前三位遇難者的家屬都聚在一起處理此事，當地政府成立了專案組，「小米汽車所謂成立的工作小組直到現在都沒有跟我們接觸過，一直在冷處理，警方說要固定證據，在事故調查完整之前，不方便對外公布，目前我們得不到任何的進展。」

小米公司先前回應，3月29日22時44分，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故，公司對此深感痛惜，事故發生前車輛處於NOA智慧輔助駕駛狀態，事發路段施工修繕，駕駛人接管車輛進入人駕狀態，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可確認的時速約為97km/h，「專案小組將在警方的許可與指導下，與事故受難者家屬取得聯繫，全力協助善後事宜。」