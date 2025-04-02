　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「SU7燒成火球」畫面曝！　罹難者家屬們怒控：小米仍沒來聯絡

記者廖翊慈／綜合報導

中國安徽3月29日深夜發生一起嚴重的交通車禍。一輛小米SU7行駛在德上高速公路時，不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大生疑因車門打不開，而未能及時逃生，最終不幸喪命。死者家屬指控，小米至今仍未聯繫他們，「都是客服接洽，一直說會上報，但都沒人聯繫過我們。」

綜合陸媒報導，一名網友上傳一段事發當下的影片。畫面中，自撞SU7在高速公路上燃起熊熊大火，形成一團巨大的火球，完全看不見車體，由於火勢過於猛烈，一旁的車主們急忙下車，只能站在遠處報警。

▲▼小米SU7燃燒畫面曝光。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

▲小米SU7燃燒畫面曝光。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

一名死者家屬羅先生表示，「我們來自湖北大冶，車主是我女兒的男朋友，事故發生時他的手機後台預警了，他打電話給我兒子，我們才知道這個事情，我們花了3個小時趕到的時候，現場已經被封鎖了，我們是從交警那邊得知，我女兒和她的同學已經被活活燒死，第三位女孩被人砸破車窗拖出來，送到醫院搶救無效死亡。」

羅先生悲痛說道，「我到殯儀館去做DNA採樣，見到女兒的遺體已經碳化了，你知道什麼叫碳化嗎？也就只剩下骨頭架子了，我的家已經塌了，孩子爺爺奶奶知道這個消息，他們都有高血壓，不知道熬不熬得過去。」

▲小米電動車撞車起火釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博，下同）

▲小米電動車撞車起火釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博，下同）

▲車輛殘骸。（圖／翻攝自微博，上同）

他指出，「還有小米公告說會成立調查組，但是從事件發生到現在，小米從來沒有人聯繫過我，也沒有給我來過一個慰問電話，我得到消息，他們也僅僅是把車子拉到北京去做鑒定了，他們小米現在也不現身給我們一個說法，把三個孩子的生命不當回事兒。這樣的做法，真的讓我很痛心。」不只羅先生，多名家屬也表示，小米至今仍未聯繫他們。

羅先生表示，「作為家屬，我們質疑的點有很多，為什麼車輛在撞到護欄後會自燃？為什麼車門會鎖？這都是我們家屬的疑問，我們只想要一個說法，我們希望小米能夠正面回應我們家屬一下，不用躲躲藏藏，那個所謂的調查組，您到底在調查什麼？為什麼不聯繫我們家屬也是我想問的。」

▲▼SU7死者家屬。（圖／翻攝自微博）

▲小米SU7死者家屬發文。（圖／翻攝自微博）

他表示，目前三位遇難者的家屬都聚在一起處理此事，當地政府成立了專案組，「小米汽車所謂成立的工作小組直到現在都沒有跟我們接觸過，一直在冷處理，警方說要固定證據，在事故調查完整之前，不方便對外公布，目前我們得不到任何的進展。」

小米公司先前回應，3月29日22時44分，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故，公司對此深感痛惜，事故發生前車輛處於NOA智慧輔助駕駛狀態，事發路段施工修繕，駕駛人接管車輛進入人駕狀態，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可確認的時速約為97km/h，「專案小組將在警方的許可與指導下，與事故受難者家屬取得聯繫，全力協助善後事宜。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
龍婆又命中？　預言2025年「地震肆虐全球多地」
中國跳票！宏都拉斯「白蝦出口跌67%」萬人失業　想回台灣市場
瞬間畫面曝！高雄重機撞凹千萬法拉利　25歲男飛上引擎蓋
快訊／李靚蕾現身立院　落淚「有更多的孩子正在受害」
金賽綸8好友氣炸開戰！　要出手「戳破金秀賢謊言」
快訊／「鳳梨」店面被潑漆　嫌犯抓到了！
唯一躲過川普關稅！　日汽車大廠「超狂布局」保命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米負面消息疊加市值蒸發700億　寧德集團急切割：電池不是我們的

共軍演訓第二天　稱對我港口、能源設施模擬「精確打擊」

「SU7燒成火球」畫面曝！　罹難者家屬們怒控：小米仍沒來聯絡

普丁會見王毅：期待習近平5月9日訪問俄羅斯

轟－6K掛「鷹擊-21」彈道飛彈參與圍台軍演　具「防區外」打擊能力

共軍官媒：要用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒

陸官媒製作「海峽雷霆-2025A」軍演海報　中字戳破簡體「獨字」

蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣　陸評論員：讓對方窒息

快訊／解放軍繼續對台演習！今進行「海峽雷霆-2025A」演練

同一人連收「100個包裹」！快遞員機靈報警「收件人遭詐騙」

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

小米負面消息疊加市值蒸發700億　寧德集團急切割：電池不是我們的

共軍演訓第二天　稱對我港口、能源設施模擬「精確打擊」

「SU7燒成火球」畫面曝！　罹難者家屬們怒控：小米仍沒來聯絡

普丁會見王毅：期待習近平5月9日訪問俄羅斯

轟－6K掛「鷹擊-21」彈道飛彈參與圍台軍演　具「防區外」打擊能力

共軍官媒：要用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒

陸官媒製作「海峽雷霆-2025A」軍演海報　中字戳破簡體「獨字」

蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣　陸評論員：讓對方窒息

快訊／解放軍繼續對台演習！今進行「海峽雷霆-2025A」演練

同一人連收「100個包裹」！快遞員機靈報警「收件人遭詐騙」

Meta AI研發負責人5月離職 關鍵時刻引發市場關注

陸型男CEO爆紅日本！收日網抱怨「看到沒禮貌的中國人就煩」親發聲

網友瘋狂擦螢幕！大谷翔平影片現「異物」笑翻全網

北一女禁師上陸媒！蔣萬安：只要不違反教育中立　堅定捍衛言論自由

病人常問為什麼身體會長石頭？　專家點出6個原因

解放軍連2日對台軍演！日媒也關注　時事：施壓賴清德政權

東京16歲少女遭菜刀砍死！　兇嫌：玩遊戲起爭執

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

灰熊炒掉主帥詹金斯　美名記：為了挽留莫蘭特

勇士柯瑞本季52分「封神之作」　還締造史無前例NBA超猛紀錄

5歲女童嘴唇發紫父母急求助　台南警開道「5分鐘」送醫

大陸熱門新聞

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

女大生遭鎖死車內燒到碳化！小米公布數據　媽慟：只有2秒反應

快訊／解放軍今進行「海峽雷霆-2025A」演練

陸海警閩南語又喊話！　警告我艦方：請你不要誤判形勢

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

共軍挑這時間演訓　學者憂：釋出不安的訊號

共軍官媒：要用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒

同一人連收「100個包裹」！快遞員機靈報警

全紅嬋成年首戰！中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃

陸男摔傷反告救援同事　法院駁回：違背善良風俗

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」 繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

陸男花2200萬買洋房！開窗傻眼 數百座墳30公尺內「盡收眼底」

更多熱門

相關新聞

電動車爆炸火燒車「車門打不開」

電動車爆炸火燒車「車門打不開」

今年台灣楊梅電車發生事故自燃，3月大陸小米SU7也嚴重火燒車事故，車內乘客都因反應不及不幸喪生，再度引起台灣、國際社會關注電動車安全性，其實與傳統的油車對比，掌握愛車電動車更多知識，能帶來更多的黃金保命時間！

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價

賓士廂型電動貨車新增大電池版

賓士廂型電動貨車新增大電池版

女大生遭鎖死車內燒到碳化！小米公布數據　媽慟：只有2秒反應

女大生遭鎖死車內燒到碳化！小米公布數據　媽慟：只有2秒反應

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

關鍵字：

自動駕駛安徽小米SU7電動車

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

三振舞女神「制服太透」遮1部位　姣好身材藏不住

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面