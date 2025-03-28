出635萬幫小三開店！基隆副分局長偷情10年遭檢舉　判休職1年確定

▲基隆市警局第一分局前副分局長劉舜賢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉人豪／基隆報導

基隆市警局第一分局前副分局長劉舜賢因被爆出有債務問題，遭市警局列注意對象，未料隨後又遭檢舉發生婚外情10年，內政部報請懲戒法院遭裁定休職1年，劉男上訴後仍遭駁回。

劉男從警31年，在基隆市警局擔任法制科秘書，2014年透過交友軟體結識張姓女子後出軌，並於2023年出資635萬元，幫張女開餐廳，並約定各占出資總額50%。開設餐廳後，劉員多次在上班時間前往餐廳，並懇求基隆市警局的一名女工友在上班時間去打工。

內政部認為，劉男違反《公務員服務法》事實明確，且嚴重損害政府信譽，已涉《公務員懲戒法》中的怠於執行職務、非執行職務之違法情事，因此移請懲戒法院審理。

劉男坦承外遇，辯稱擔心張女爆料，才會出錢投資餐廳，並沒有經營的打算，且該店不斷虧損而讓他背債，目前已跟妻子道歉並取得原諒，交由妻子接手才轉虧為盈。

法官認為，劉男違反《公務員服務法》、《公務員懲戒法》，位高權重卻接連違法，還讓大眾認為公務員男女關係複雜等，但審酌劉已到強制退休年齡，因此判休職1年。

劉男上訴稱停職1年對家庭經濟影響甚鉅，已深具悔意應從輕懲戒，懲戒法院認為，劉男未指出原判決有何違背法令具體事實，難認已合法表明上訴理由，裁定駁回確定。