超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號：都買不到

▲無糖豆漿頗受歡迎。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人運動時會選擇豆漿當作蛋白質補充品，一名妹子表示，最近去超市買無糖豆漿時，發現架上一片空蕩蕩，因為全被掃光，好奇重視健康飲食的人，真的越來越多了嗎？該貼文掀起討論，不少人直呼「下班去都沒了」、「真的，都要手刀搶」、「傍晚要去買，發現都沒了，以為只有我是這樣」。

一名女網友在Threads表示，最近去逛超市時，發現無糖豆漿都賣完了，因此令她感到十分好奇，「現在健康飲食的人已經那麼多了嗎？」

文章一出，一票網友紛紛點頭回應，「連我常去的全家，有時候用餐時間一過，無糖豆漿都賣光光」、「真的常缺貨耶，尤其是颱風天，牛奶反而好買」、「高纖豆漿常賣完，一次都要先買兩瓶起來放」、「真的，下班去都買不到」、「最近買不到無糖，連我去附近家樂福，只剩下有糖的」、「真的欸，昨天傍晚要去買，發現都沒了，以為只有我是這樣」、「喝習慣後接受度很高，豆味也感覺不出來」、「每次去不是沒了，就是剩最後一瓶，黑豆漿我好幾次都買不到」。

也有人分享替代方案，「可以去八方雲集買大包的無糖豆漿，好像是80元，要注意有效日期」、「我已經自己泡黃豆自己打豆漿好幾年了，省錢又營養」、「現在改喝無加糖豆漿粉」、「改在網路訂，買可以常溫存放的，比較方便」。

日前也有網友討論，印象以前無糖豆漿沒什麼人買，近年卻發現貨架上「版圖大擴張」，而且超多品牌、種類可選，甚至比含糖豆漿的位置還顯眼。

若比較牛奶，其實豆漿的營養價值更高。台大營養教育與傳播講師洪泰雄曾指出，豆漿不僅含有豐富蛋白質、礦物質，可降低膽固醇、預防心血管疾病，還能預防便秘、抑制腸胃癌症、乳癌。但並非所有人都適合喝豆漿，點名5類人要小心：

1.腎臟功能不良者：豆漿中含有一定的鈣、鉀礦物質，對腎臟功能不良者而言，可能增加腎臟負擔。

2.甲狀腺機能亢進者：大豆中的某些物質可能干擾甲狀腺功能，因此甲狀腺機能亢進者不宜飲用過多豆漿。

3.體內有荷爾蒙依賴性疾病者：大豆中的植物雌激素，對體內有荷爾蒙依賴性疾病，如乳腺癌、子宮內膜異位症等患者，可能產生影響，建議在醫師指導下飲用。

4.脂肪肝患者：由於豆漿中含有一定脂肪，對於脂肪肝患者來說，可能會加重病情。

5.過敏體質者：有些人可能對大豆蛋白質過敏，建議先做過敏試驗。