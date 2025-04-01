不是ㄈㄨˊ！他名字有「褔」唸錯32年　全場眼花：看留言才知

▲原PO一直以為自己的名字是「ㄈㄨˊ」。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

居然唸錯自己的名字32年！一位姓名裡有「褔」字的網友在Threads發文，PO出自己的身分證，說他最近因為要辦攜碼手續，才發現自己的名字居然不是「福（ㄈㄨˊ）」而是「褔（ㄈㄨˋ）」，打趣道「這樣拜拜時都稱呼自己為『O福』，會不會讓神明找不到我？」貼文意外引發熱議。

該名網友發文直呼，活了32年才發現，自己的名字原來不是「福（ㄈㄨˊ）」而是「褔（ㄈㄨˋ）」，但身邊的人從小到大都是用「福」叫他，自己是一直到最近要辦攜碼，才知道這件事，不禁幽默打趣，「想問這樣拜拜時都稱呼自己為『O福』，會不會讓神明找不到我？」

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有趣的是，看到貼文後，很多人第一時間都眼花了，「差在哪」、「褔福，我這輩子現在才知道這是兩個字」、「看了好久才意識到差別在哪 。」就有眼尖的網友解釋，「我看了好久也不知道哪裡有問題，不是福嗎？後來看留言才發現一個是衣部一個是示部。 啊啊啊啊啊！原來還有衣部的褔。」

據教育部《重編國語辭典修訂本》，「福」的注音為ㄈㄨˊ，釋義有「富貴壽考的統稱」、「運氣、機會」、「祭祀用的酒或肉」、「神佑、佑助」、「幸運的」等等。「褔」的注音則為ㄈㄨˋ，釋義有「充滿」、「計算衣物的單位」的意思。

貼文引發熱議，「我寧可相信是你爹給你取名時打錯字」、「真的有褔，托你的福，多認一個字」、「活了47年第一次知道有這個字：褔 」、「你不說我還沒注意是兩點衣，不是一點示。長知識了。謝謝分享」、「以後要給神明好好看身分證了。」

原PO也在留言處表示，感覺是當初戶政事務所建檔錯誤，「我爹說沒有（取名時打錯字），他只是把神明給的紙拿給戶政。」看到有人說托他的福多認識一個字，他笑回「哈哈哈，全民長知識。」對於很多人看了很久才意識到差別在哪，原PO還安慰，「我看了32年都沒發現哦！」

※本文獲原PO授權引用原文。