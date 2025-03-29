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新一代小孩取名「都這22字」沐秒中！全場笑了：一家人上榜

幼兒園,兒童,小孩,小朋友,家長（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個世代有不同的菜市場名，最近就有網友發現，這代的兒童姓名中超多「沐」這個字。還有人列出22個字，直呼「新一代的小孩子名字就是這些字在排列組合而已」，釣出幼兒園老師的「認證」，話題引發討論。

最近有網友在Threads上好奇發問，為什麼這代的兒童名字好像很多都有「沐」這個字？許多人瞬間超有感，「我小表妹叫沐恩，幼兒園小孩叫沐希，真的到處都看到沐」、「沐ㄔㄥˊ最多～我客戶就有四個ㄇㄨˋㄔㄥˊ」、「沐字媽媽路過，算命師給的名字，最好寫就是這個了。」

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其中有一人的留言獲得超多讚，「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙，新一代的小孩子名字就是這些字在排列組合而已。」釣出幼兒園老師轉貼留言「認證（蓋章）」。

其他人紛紛在下方笑呼，「大女兒有霏、小女兒有姸、老公有承、我有睿，一家人都上榜」、「我幼稚園兒子說他有女朋友，但我永遠那兩三個名字都記不清楚」、「我女兒班上有3個語菲，還都不同姓氏」、「我朋友的小孩（尚未出生）就要叫沐恩。」

還有網友打趣，「為了避免跟同學重名，我打算把新的兒子取名叫添財」、「以後的小孩只分兩種，希熙、不希熙」、「每個年代的浪漫」、「我以後的小孩要叫做一一」、「算命仙手上的參考書剛好在教這章節」、「一直以為是言情小説或台灣偶像劇看太多。」

有趣的是，還有人分析原因，「因為生肖取名法，基本上好用且符合規則的字大致上就那些XD」、「跟年運、命理學還有姓名學有關！剛好小小研究略懂，分享給大家。從五行流轉的角度來看，這十年間『沐』這類水屬性的字變得流行，與大運的變化有關。」

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