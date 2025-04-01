控訴南韓盜竊文化！中國魔術師拍片怒噴　韓教授不忍了：自卑感作祟

▲中國魔術師高雨田到南韓首爾景福宮旅遊時聲稱，韓國盜竊中國文化。（圖／翻攝自徐坰德臉書）

記者羅翊宬／編譯

近年來中國積極展開「東北工程」，除了將朝鮮三國之一的高句麗描述為中國古代邊疆民族政權，更針對韓服、辛奇（Kimchi，韓式泡菜）宣示主權，引發南北韓強烈不滿。最近，中國知名魔術師高雨田前往首爾景福宮旅遊時，更嘲笑南韓是偷竊中華文化的盜賊，引來南韓教授批評，「中國是自卑感作祟！」

根據《韓聯社》，南韓知名社會運動家、誠信女子大學客座教授徐坰德今（1）日在社群平台發文，「最近收到許多網友們的舉報，才知道原來中國當地知名的魔術師兼網紅高雨田，曾經在來韓國旅遊時，批評韓國盜取中國文化。儘管高雨田本人的帳號中，已經刪掉這一段影片，但在中國版TikTok『抖音』，還是能透過其他帳戶搜尋到。」

徐坰德取得該段影片。從該段影片的內容中可以得知，高雨田曾經前往位於南韓首爾的景福宮進行拍攝，並造訪園區內的古宮博物館。高雨田聲稱，南韓自古以來便不斷竊取中國文化，質疑道，「他到底偷走了我們哪些？」

高雨田介紹陳列在古宮博物館內的文物，聲稱韓國人竊取中國的刺繡，就連渾天儀也是完全模仿中國。高雨田在看到館內展示的金屬活字後，便直言印刷術起源自中國唐朝，因此金屬活字也是模仿自中國的印刷術。

針對高雨田如此「曲解歷史」的解說，徐坰德評論道，「最近像是這一類的中國網紅們，不斷透過多個社群平台管道，發佈宣傳『韓國竊取自家（中國）文化』的相關影片，引起許多爭議。就連先前以中國農村生活為背景的頻道中，中國網紅也發布醃製泡菜的影片，光是在Instagram Reels就獲得超過1000萬次的點擊率。」

徐坰德表示，「反正，自從韓國文化受到全球矚目後，中國人們便開始擔憂，害怕韓國成為亞洲文化的中心。但是，我們應該反其道而行，利用他們（中國人）的胡說八道，成為向全球推廣韓國文化的絕佳契機！」