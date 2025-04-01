假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷　判17年6月賠1628萬

▲▼屏東警方會同刑事局查獲涉嫌在KTV殺人的林姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東一名有詐欺、毒品、恐嚇等多項前科的林姓男子，2022年11月間才獲得假釋出獄，出獄後兩天就與朋友到KTV歡唱，但因走錯包廂與客人發生衝突，竟持西瓜刀將對方砍成1死1重傷，逃亡22天後遭捕，最高法院審理後，將林男重判有期徒刑17年6月定讞，民事部分，高雄高分院判林男應賠償家屬1628萬元。

判決指出，25歲的林男自2018年起就不斷犯案，包含毒品、詐欺、恐嚇、偽造文書、毀損等罪。他多次進出監獄，直到2022年1月24日才因縮刑獲得假釋出獄，假釋2天後他就與朋友相約，到屏東市太原路某KTV歡唱，眾人飲酒歡唱直到清晨5點多。

林男飲酒後上廁所，結果開錯隔壁包廂，兩包廂人馬發生口角，最後更大打出手。林男返回車上取出預藏的西瓜刀，混亂中朝對方陳姓、林姓男子猛砍。陳男胸腹遭砍殺後，肋骨、肺、心、腸被砍破，大量出血、腹部臟器外露，送醫後不治；另名遭砍的林男則是右手肌腱遭砍斷，送醫後撿回一命。

至於行兇的林男事發後逃逸，逃亡22天後在國道3號南州交流道的一處停車場被警方逮捕。檢方隨即聲請羈押獲准，並提起公訴。一二審法院均認定林男分別犯下「殺人罪」，處14年4個月徒刑；又犯「殺人未遂罪」，處7年6個月徒刑，合併應執行有期徒刑17年6個月，入獄前須先入相當處所接受強制戒治8個月，最高法院今年2月駁回上訴，全案定讞，已發監執行。

民事部分，被殺死的陳男雙親提告求償精神撫慰金、扶養費、喪葬費等1908萬元，林男對於肇事責任不爭執，同意以對造方所提金額和解，但說沒有錢賠，高雄高分院審理後，扣除犯罪被害人補償金等，判林男要再賠償1628萬元，全案可上訴。