台中隨機砍人兇嫌竟是網紅「夢戈」　IG擁2萬粉勵志人設全破滅

▲▼網紅「夢戈」在臉書po文後在街頭砍人行凶，躲在廁所被警方揪出上銬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

33歲孟姓男子昨（26）日中午在台中市文心南路，竟因問路不順拿鋸子砍傷工人，還躲進餐廳廁所裝無辜被警方揪出，而孟的背景也曝光，據了解，孟是IG有2萬人追蹤的網紅「夢戈」，常PO些勵志文章，激勵大家一起挑戰成為億萬富翁，也到過台北聲援剴剴案，正義形象吸引網友追蹤，不過從限動發現，他剛PO文「夢哥今年要發威了」不久，隨即發生砍人案，正面、陽光人設形象瞬間崩壞。

孟嫌昨日中午12時左右，行經南屯區文心南路與文心南五路口，向賴姓路人詢問事情，賴男回說「聽不清楚」，孟嫌不滿回答，便持自拍棒打傷對方，隨後跑到文心南路一處社區討救兵，不料社區管理員不願搭理他，孟嫌走出管理室繞到後方施工處所，擅自拿取工地內鋸子，遭洪姓工人制止，孟嫌憤而拿鋸子攻擊洪男後逃逸。

孟嫌得知有人已報警，於是走進一間店家以借廁所名義躲藏，警方火速到場發現孟躲在3樓廁所，當場揪出上銬壓制在地，由於精神狀況不穩，在警方戒護下送醫，全案依強制罪、傷害罪嫌送辦。

據了解，孟嫌另一個身分是網紅「夢戈」，他自稱是90後的單親爸，雖然負債362萬元，但每周都記錄還款進度，就是要給女兒好的生活環境，他還鼓勵大家一起挑戰成為億萬富翁，由於PO文內容十分勵志正能量，不少網友成為死忠粉絲。

不僅如此，他還在街頭上以1千元買下婦人整盒口香糖，而且，他還出席聲援剴剴虐死案的聲援現場，發聲力挺，呼籲政府看重下一代，法律好好保護兒童，講到激動處還痛哭流淚，勵志、寵女以及正義暖男形象，吸引不少網友追蹤，如今，因街頭砍人案，形象不但瞬間崩毀，也將面臨官司究責。

▲▼網紅「夢戈」寵女和正義形象大崩壞。