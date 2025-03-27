問路被回看三小！網紅夢戈鐵鋸亂砍無辜工人　警移送建請羈押

▲▼網紅夢戈來台中看房子，竟然當街拿鋸子砍人，被依殺人未遂罪嫌送辦。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

IG擁有2萬粉絲的33歲「夢戈」孟姓男子，26日到台中看房子，中午在文心南路向賴姓男子問路時，孟嫌聽到賴男回一句「看啥小」因而發生口角，孟嫌四處討救兵，但保全人員也不理他，氣得到工地拿鋸子砍傷工人，警方今（27）日從醫院帶回訊問，孟腳步一度踉蹌，訊後依殺人未遂、傷害，強制等罪嫌送辦，並建議檢方聲請羈押。

孟嫌昨日中午12時左右，行經南屯區文心南路與文心南五路口，向賴姓路人問路，他不滿賴男竟回答「看啥小」，便持自拍棒打傷對方，隨後跑到文心南路一處社區討救兵，不料社區管理員也不願搭理他，孟嫌走出管理室繞到後方施工處所，逕自拿取工地內鋸子，遭洪姓工人制止，孟嫌憤而拿鋸子攻擊洪男後逃逸。

孟嫌砍人後躲進一間店家3樓廁所，警方火速到場，當場揪出來上銬壓制在地，由於孟嫌精神狀況不穩，在警方戒護下送往中山醫院救治，上午11點，經院方評估狀況良好，帶回分局偵訊。

據了解，孟嫌是小網紅「夢戈」，自稱是90後單親爸，雖然負債362萬元，但每周都記錄還款進度，就是要給女兒好的生活環境，他還鼓勵大家一起挑戰成為億萬富翁。

不僅如此，他還在街頭上以1千元買下婦人整盒口香糖，而且還出席剴剴虐死案的聲援現場，發聲力挺，呼籲政府看重下一代，法律好好保護兒童，講到激動處還痛哭流淚，勵志、寵女以及正義暖男形象，吸引不少網友追蹤，如今，因街頭砍人案，形象不但瞬間崩毀，也將面臨官司究責。