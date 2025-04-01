桃園男吃鍋貼驚見「咬過口香糖」！八方雲集：終止門市加盟關係

▲有網友吃八方雲集鍋貼，竟發現有咬過的口香糖。（翻攝自threads）

圖文／鏡週刊

桃園一名葉姓男子昨（3月31日）天到八方雲集平鎮某分店購買15顆鍋貼，吃到剩3顆時，發現底部竟黏著一塊疑似被嚼過的口香糖，當場反胃。他立刻向店家反映，未料店員竟先辯稱「那是煮熟的豬肉」，讓葉男更為氣憤。事件曝光後，八方雲集總公司回應，已與該加盟店終止合作，確保消費者權益。

葉先生在社群平台threads分享這次「噁心經歷」，表示自己當晚帶著鍋貼回家享用，吃到最後幾顆，發現有異物黏附。他用筷子拉開一看，發現該物質帶有延展性，觸感黏糊，且帶有咀嚼痕跡，判斷為口香糖。

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葉先生表示，他立即聯繫店家反映，沒想到對方堅稱「不可能有人吃口香糖」，還試圖解釋是「豬肉煮熟後的肉塊」。葉男聽後大感荒謬，要求店家查明原因，對方才改口說會將異物帶回公司檢驗。

事件引起熱議後，八方雲集總公司表示，已派員稽查該門市，發現店員未遵循標準作業流程，包括員工未戴手套、摸頭髮及嘴巴等，此外還有提前煎鍋貼等不合規情況。總公司決定即刻終止該加盟店的合作關係，並強調未符合標準前，不得恢復營業。

桃園市衛生局則表示，目前尚未接獲民眾陳情，將派員至該門市進行環境檢查，若查獲違規，將依《食品安全衛生管理法》第44條處6萬至2億元罰鍰。官方也提醒業者，應落實食品衛生管理，以維護消費者健康。



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