83歲阿公酒駕「逆向闖國道」！衝進內側車道害撞釀1傷　下場慘了

▲國道1號南下125公里處（苗栗頭屋路段）3月30日凌晨發生汽車逆向事件。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

國道1號南下125公里處（苗栗頭屋路段）3月30日凌晨發生一起車禍！一輛自小客車逆向誤闖國道，還行駛到內側車道擦撞一輛自小客車，另一台自小客車見狀則是急忙閃避撞上內側護欄。警方獲報趕抵現場處理，發現誤闖車輛駕駛酒駕，依照公共危險罪將人送辦。

警方3月30日凌晨4時03分接獲民眾通報，國1南下苗栗頭屋路段發生車禍，隨即派員趕赴現場處理，初步調查，83歲彭姓駕駛駕車誤闖國道逆向行駛於內側車道，擦撞由30歲顏女所駕駛的自小客車，58歲高姓駕駛見狀急忙閃避，失控擦撞內側護欄，全案造成高女一人受輕傷。

警方針對3名駕駛進行酒測，發現彭男酒精濃度為每公升0.22毫克，另2人酒精濃度則為0，依照道路交通管理處罰條例第35條規定舉發彭男3萬元以上12萬元以下罰鍰並吊扣汽車牌照2年外，並依涉嫌公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲，用路人行駛高速公路請依標誌標線號誌行駛，注意各匝道出入口之車道標線及禁制標誌，切勿逆向行駛。務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」，切勿心存僥倖酒駕上路。酒駕肇事行為除刑事責任，自損前程，害人又害己。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。