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前一晚吃薑母鴨豪飲！新北消防員「宿醉騎車」慘了　驚人酒測值曝

▲▼新北市消防局一名消防員酒駕 。（圖／翻攝Google map）

▲新北市消防局一名消防員酒駕 。（圖／翻攝Google map）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區28日晚上，一名新北市消防局第七救災救護大隊的游姓消防員與朋友飲酒吃飯，安全返家後，次日早上忘記自己尚未退酒，於是搭計程車前往騎乘停放在薑母鴨店附近的機車，結果停紅綠燈滑手機被巡邏警員發現攔查，當場酒測值達0.87mg/L，隨即被警方扣車逮捕，訊後依公共危險罪移送偵辦。

據了解，游員28日晚間與三五好友相約在永和永貞路上的一間薑母鴨店用餐，並騎機車前往聚會。在聚會過程中，他飲用了威士忌和啤酒。酒席結束後，游員並未開車，而是選擇搭乘計程車返家，將機車停放在店附近的車格中。

次日上午8時許，游員在宿醉狀態下，突然想起機車還停放在店附近，於是搭計程車返回取車。在騎乘機車返家途中，行經永和永和路一段與永貞路口時，因停等紅燈滑手機。被巡邏的永和分局警員發現他神情恍惚、重心不穩，且散發濃烈酒味，懷疑他有酒後駕駛嫌疑，隨即要求他下車接受檢查。

經過酒測後，游員酒測值達到0.87mg/L，超過法定酒駕標準。警方當場將他逮捕、扣車並依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局第七大隊表示，有關本大隊中和分隊游姓隊員，日前休假期間騎乘自用機車於永和區遭警方攔查發現酒駕行為，後續由警方移送法辦。本大隊調查游員違規情節屬實，立即提報考績會記大過及調地處份，並要求所屬同仁嚴禁酒駕行為，以免觸法。

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