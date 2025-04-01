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美軍裝甲車墜立陶宛沼澤確認3死　1人仍失蹤

▲美軍裝甲車在立陶宛訓練時「陷入沼澤」釀4兵喪命。（圖／路透）

▲美軍裝甲車在立陶宛訓練時「陷入沼澤」，釀3死1失聯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國駐立陶宛陸軍日前在當地軍事訓練區發生嚴重意外，4名陸軍官兵駕駛的M88裝甲救濟車沉入沼澤。美國與立陶宛官員31日證實，已尋獲其中3名官兵遺體，另1人仍下落不明，搜救行動將持續進行。

這起事故發生於3月26日上午，地點位於立陶宛東部帕布拉德（Pabrade）軍事訓練區，距白俄羅斯邊境僅不到10公里。當時4名美軍官兵正在駕駛一輛M88型裝甲車，車輛不明原因駛入一處估計深達5公尺的沼澤水域後失聯。

立陶宛國防部31日表示，裝甲車已從沼澤中打撈上岸，經確認其中3名官兵已不幸罹難。美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）也證實此消息，並強調將持續動員人力設備，尋找失聯的第4名軍人。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）透過社群平台X發文致哀，「得知3名美國官兵不幸喪命的消息，我深感悲痛及哀傷。」

目前美軍尚未公布罹難官兵的姓名與具體事發原因，相關調查仍在進行當中，該起事故亦引發外界關注駐外部隊訓練安全與應變機制。美軍長期在立陶宛與北約盟國舉行聯合演訓，此次意外也突顯駐軍在實戰模擬訓練過程中可能面臨的風險。

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