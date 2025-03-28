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裝甲車「陷入沼澤」釀4美軍喪命　立陶宛：雙方軍事合作不受影響

▲▼美軍裝甲車在立陶宛訓練時「陷入沼澤」釀4兵喪命。（圖／路透）

▲美軍裝甲車陷入泥沼，救援團隊積極救援中。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）25日表示，有4名美國陸軍士兵在立陶宛參與軍事訓練期間喪命。事件發生後，立陶宛政府強調與美國的軍事合作關係不會受影響。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）26日表示，這4名美國士兵是在訓練期間遭遇事故。美軍指出，相關人員所乘坐的裝甲車被發現時已陷入沼澤；而根據美國歐洲與非洲陸軍（U.S. Army Europe and Africa）的說法，這起事件發生在25日清晨，當時士兵們正在執行一項回收任務，目的是尋回另一輛軍用車輛。

發生事故後，美國與立陶宛軍方及相關單位持續展開搜尋與救援行動，而士兵當時駕駛的M88裝甲救濟車26日上午在訓練區內一處估計超過5公尺深的水域中被發現，但目前尚不清楚士兵是否仍被困車內。

▲▼美軍士兵在立陶宛訓練時失蹤，後被證實喪命 。（圖／路透

▲美軍相關人員所乘坐的裝甲車被發現時已陷入沼澤 。（圖／路透

立陶宛軍方指出，目前首要任務是將車輛安全打撈上岸。然而，由於該地區地勢鬆軟、泥濘難行，加上水域底部沉積物深厚，打撈工作面臨極大挑戰。救援團隊必須先抽乾積水、加固地面，並確保天然氣管線不受破壞，才能讓重型設備進場，至於救援作業需時多久，當局坦言難以預估。

儘管發生憾事，立陶宛政府對雙邊軍事合作仍抱持正面態度。外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）日前訪美，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會晤時重申，立陶宛已準備好接納更多駐軍，未來人數規模甚至可能翻倍。

面對外界質疑此事件是否會影響美軍駐紮評估，布德里斯回應時則認為，不但不會有負面影響，「反而可能促使雙方合作更為密切。」他強調，立陶宛軍方迅速反應，社會展現的支持與同理心，將是美方未來選擇駐軍地點的重要考量之一。

美軍自2019年起即在立陶宛進行輪調部署，目前約有1000名美軍駐紮當地。

立陶宛武裝部隊前總司令祖卡司（Vytautas Jonas Žukas）表示，帕布拉德（Pabradė）訓練區占地約8500公頃，區內的行駛路線通常經過事先規劃，而美軍駐紮於帕布拉德，曾多次進行演練，對該地區並不陌生。因此，裝甲車為何進入沼澤地仍難以解釋，事故的確切原因仍有待釐清。

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