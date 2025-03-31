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妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

一名人夫得知老婆和男閨蜜一起泡溫泉，懷疑關係不單純。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲人夫得知老婆和男閨蜜一起泡溫泉，懷疑關係不單純。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

單純嗎？一名人夫表示，老婆大學時有個男閨蜜，性向是同志，前陣子2人竟一起去泡溫泉，他好奇是不是大眾池，沒想到老婆卻吞吞吐吐，遲遲不開口，不禁懷疑是不是有鬼。

原PO在Dcard以「老婆跟男閨蜜一起泡溫泉，妥當嗎？」為題發文，表示老婆大學時期有幾個閨蜜，其中一個是男同志，2人感情很要好，但因為出社會各自忙碌，就很少機會單獨出門。直到前陣子男閨蜜有空，要找老婆逛街聊天，因為他從不干涉老婆的交友圈，於是就同意，去哪都會報平安，讓他很放心。

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事後，原PO關心老婆和男閨蜜的狀況，赫然發現2人竟一起去泡溫泉，他追問是不是大眾池，老婆卻突然支支吾吾，並補了一句：「你也知道他只喜歡男生嗎，我也把他當姐妹看待」，他也沒繼續追問。

然而，這件事還是讓原PO耿耿於懷，不明白就算知道對方性向，難道就能坦蕩蕩泡溫泉嗎？他很相信老婆和男閨蜜，只是和對方不熟，雖然如此，他還是想知道大家的看法。

貼文一出，引發一陣討論，網友紛紛認為事有蹊蹺，「泡溫泉太扯了…」、「支支吾吾就很怪」、「如果是鐵gay，鬼才想看女生裸體」、「有支支吾吾就是有鬼」、「不管對方性向，男女不能拿捏好分際，早晚都要出事，尤其結婚除了對雙方負責外還有家庭」。

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