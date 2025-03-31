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40歲受孕卻空歡喜　專家：試管＋PGS提高懷孕與活產率

▲茂盛醫院不孕科李俊逸醫師建議高齡婦女採用試管療程，運用「胚胎著床前染色體篩檢(PGS)。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲茂盛醫院不孕科李俊逸醫師建議高齡婦女採用試管療程，運用「胚胎著床前染色體篩檢(PGS)。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

39歲林小姐雖然輸卵管、子宮環境都正常，但其卵巢庫所數指標遠低於正常值範圍，經茂盛醫院醫師李俊逸開立排卵藥，協助調整月經週期幸運成功受孕。但卻在第13週時產檢報告呈現染色體數目異常，為「柯林菲特氏症」寶寶，因而忍痛引產。李俊逸強調「懷孕不是重點，是母嬰孕期平安、健康、生產順利。」

茂盛醫院不孕科李俊逸醫師原建議採用試管療程，係運用「胚胎著床前染色體篩檢(PGS)」，懷孕與活產的機率就會大為提升；男性若患有「柯林菲特氏症」，青春期開始出現「男性女乳症」，也因睪丸較小，造精功能退化而患不孕症，建議即早取精並冷凍保存，未來採用試管療程、「單一精子顯微注射」仍有機會生子。

李俊逸指出，高齡婦女仍有自然受孕的機會，但機率較低，且容易發生染色體數目異常的情形，所以會建議採用試管療程，先做胚胎品質分級及「胚胎著床前染色體篩檢」，挑選出質優的胚胎後再來植入，這樣懷孕、活產的機率就大為提升。否則容易遇到像林小姐一樣的狀況，好不容易才懷孕，結果空歡喜一場，一切又回到原點；若是要生下這樣患病的孩子，則對寶寶本身及父母來說也是非常煎熬的事。

遺傳實驗室主任李月君說明，高齡婦女的卵母細胞因停留在減數分裂MⅠ期太久，導致減數分裂容易出錯。「想像20歲與40歲女性一樣排出卵子，但後者停留在卵巢的時間與前者多很多，這漫長的過程中就有很大的變異機會。倒是男性的精子細胞是每次製造時才會進行減數分裂，好比現採現送的概念，所以異常機率比女性低。」在染色體數目異常的臨床疾病當中，最常見的就屬「唐氏症」，它是第21對染色體多了1條，故建議高齡備孕婦女最好採行試管療程及PGS。

▲茂盛醫院不孕科李俊逸醫師建議高齡婦女採用試管療程，運用「胚胎著床前染色體篩檢(PGS)。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遺傳實驗室主任李月君博士說明，高齡婦女的卵子在減數分裂過程中容易發生問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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