肯德基清明優惠！炸雞桶特價388元　咔啦雞腿堡買一送一

▲肯德基清明優惠！炸雞桶特價388元。（圖／肯德基提供）

記者黃士原／台北報導

清明連續假期即將到來，肯德基明天起至4月14日推出「清明拜拜 肯優惠」活動，擁有6塊咔啦脆雞、2個原味蛋撻、2瓶百事可樂（中）的「拜拜聖筊桶」，原價596元，優惠388元，直接65折。

不曉得清明祭祖要拜什麼嗎？肯德基都幫你貼心配好了，4月1日至4月14日推出限時組合「拜拜聖筊桶」（優惠代碼：40664），經典商品「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x2」原價596元，優惠價388元。

▲肯德基清明優惠！買炸雞桶送蛋撻。（圖／肯德基提供）

此外，點心控有福了，4月1日至4月28日期間，使用肯德基「PK雙饗卡 APP」，即可享「雙色轉轉QQ球」買一送一（優惠代碼：50446），外送也適用，兩包只要59元；4月2日則有咔啦雞腿堡買一送一、買炸雞桶餐送蛋撻等優惠；5月31日前，「PK雙饗卡APP」還有玩遊戲就抽肯德基優惠券，包含青花椒咔啦雞腿堡、上校雞塊、咔啦脆雞等多款經典組合，通通6折起。

▲頂呱呱與台灣設計眼鏡「KlassiC.」推出聯名餐點「藍莓優格雪泥」及「莓開玩笑聯名餐」。（圖／頂呱呱提供）

另外，頂呱呱與台灣設計眼鏡「KlassiC.」聯名，以「藍莓」做為品牌ICON，4月1日至4月15日推出「藍莓優格雪泥（M/75元、L/95元）」及「莓開玩笑聯名餐（199元）」，除了有藍莓優格雪泥，更搭配頂呱呱明星商品呱呱包、原味炸雞、波浪薯條，忠孝旗艦店再加碼兩款新品「藍莓吉拿棒組（95元）」及「藍莓紫薯薯條組（90元）」。

▲頂呱呱與台灣設計眼鏡「KlassiC.」聯名T恤。（圖／頂呱呱提供）

全台KlassiC.門市及6間頂呱呱門市還有「潮趣聯名周邊」，用頂呱呱吉祥物「Mr.TKK-阿勇」大改潮，並結合視力測量表創意，設計出聯名T-shirt、購物袋、杯墊，購買聯名餐再送「KlassiC. x 頂呱呱 眼鏡布」。