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肯德基歷年「5大熱賣夯品」首公開！鬆餅咔啦堡、雞米花有望回歸

▲▼肯德基新推出炸雞界夢幻逸品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，10/19-11/1快閃開賣，只有14天吃得到。（圖／肯德基提供）

▲肯德基首度公開歷年最熱賣5大夯品。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

適逢登台40周年，速食品牌「肯德基」於臉書粉專發出最新重磅消息，預告「史上最熱銷商品」準備回歸，貼文一出，吸引大批鐵粉留言敲碗，希望絕版商品都能夠重新販售。對此，業者今（28）日首度公開歷年最熱賣「5大夯品」，通通有機會趁著周年慶重新回歸。

肯德基歷年熱賣5大夯品有「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，選用比利時鬆餅取代傳統漢堡麵包，搭配多汁咔啦雞腿排、鹹香烤培根，再淋上楓糖醬、特調美乃滋，當年一上市便掀起搶購潮，為史上期間限定熱銷商品之一。

「勁爆雞米花」則是被敲碗最瘋狂的點心，嚴選雞肉以咔啦脆雞神秘配方酥炸至金黃酥脆，外酥內多汁的滋味受到狂讚「史上最強點心，真的好吃到哭」，不過已在2022年宣布停賣。

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲雞米花、玉米濃湯都是熱門敲碗回歸夯品。

「爆漿卡士達蛋撻」被肯德基員工票選最愛TOP1的蛋撻口味，在163層酥脆原味蛋撻中灌入濃郁卡士達內餡，一口咬下滿滿爆料口感，2009年推出時也造瘋搶，至今仍有不少鐵粉留言想吃。

療癒系「經典玉米濃湯」，以順口奶香搭配香甜飽滿玉米粒、鬆軟馬鈴薯塊，成為無數肯德基迷必點配餐，當年停售時可是讓一票粉絲心碎直呼「瞬間少了一種靈魂」。

最後是曾在2013年聖誕節推出的「紐奧良手扒雞」，使用整隻新鮮雞結合匈牙利紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數10種辛香料調製成的紐奧良醬料，再用手工按摩、滾打醃漬入味，最後使用獨家嫩烤技術，打造外皮酥脆、雞肉多汁的口感，罪惡滋味讓網友表示：「以後只剩下聖誕節回憶了」、「哭，那個調味再也吃不到了」。

這次適逢40周年，肯德基也驚喜宣布要讓消費者最懷念的「經典美味」再度回歸，但目前尚未公布回歸品項，僅公告表示將於4月8日起正式回歸。

▲▼德克士脆皮炸雞重磅推出全新「黑金脆皮手槍腿」 。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞重磅推出全新「黑金脆皮手槍腿」 。

美式炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」即日起重磅推出脆皮炸雞3.0版本「黑金脆皮手槍腿」，精選品質雞腿肉搭配數十種麻辣醃料醃製入味，並把酥皮升級，炸粉以可可粉為原料，透過獨家研發的低溫真空蒸發技術、高溫瞬時裹漿技術打造更脆口的「黑色脆皮」，鎖住肉汁，最外層撒上大蒜、洋蔥等8種辛香料灑粉，每隻售價165元。

歡慶新品上市，至4月30日會員可享黑金脆皮手槍腿限時優惠，尊享會員享單品8折優惠、集享會員享88折優惠；新註冊會員入會禮則再加碼原味或辣味咔滋脆皮手槍腿8折優惠券2張。

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